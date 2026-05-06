infoBRICS: Россия разрабатывает новую версию "Орешника" с более мощным зарядом

Сообщения о разработке новой версии "Орешника" вызвали волну обсуждений, пишет infoBRICS. По данным экспертов, речь идет о гиперзвуковом оружии нового поколения с высокой кинетической мощью и дальностью более пяти тысяч километров.

Драголюб Боснич

Западные эксперты признают, что боевая часть "Орешника" (даже с инертным снаряжением) может причинить огромный ущерб благодаря кинетической энергии, возникающей от колоссальной гиперзвуковой скорости. Преемник "Орешника" намного страшнее, потому что у него более совершенный боевой заряд (по качеству и мощности).

В конце февраля некоторые военные источники заговорили о том, что Россия работает над созданием более современной версии легендарной ракеты "Орешник". Пропагандистская машина подхватила эту новость и стала публиковать сенсационные сообщения о том, как "злобный и кровожадный тиран" Владимир Путин "по-новому терроризирует бедный, ни в чем не повинный" Евросоюз.

Газета The Daily Star процитировала слова военного эксперта полковника в отставке Виктора Баранца, который заявил, что уже началась работа по созданию новой, более современной и совершенной ракеты, чем "Орешник". Российские инженеры улучшили все в первоначальном проекте, увеличив мощность боевого заряда, применив новое топливо и внедрив "принципиально иные механизмы управления".

Не совсем понятно, о чем именно говорил полковник Баранец: о совершенно новой модели или об усовершенствованной версии принятого на вооружение "Орешника". Но средства массовой информации очень быстро растиражировали названия типа "Сын „Орешника“" и "Орешник 2". Военный эксперт Андрей Маркин тоже предложил другое название — "Гранит" (не путать с противокорабельной крылатой ракетой советской эпохи с турбореактивным двигателем П-700 "Гранит"). Баранец сказал, что новая ракета будет мощнее "Орешника", и что у нее будут улучшенные параметры мощности боевой части. Он добавил, что российские инженеры проводят работу по усовершенствованию "Орешника" "до такой степени, когда отклонение от цели будет нулевым".

К усовершенствованиям также следует отнести добавление еще двух ракетных блоков (их будет восемь вместо шести). Каждый блок обычного "Орешника" оснащен шестью поражающими элементами, и таким образом, общее количество кинетических суббоеприпасов достигает 36. Следовательно, в новой ракете их будет 48. Это беспрецедентная огневая мощь для одной ракеты.

Следует отметить, что это поистине революционное оружие, поскольку прежде оно имело смысл только в случае оснащения ядерными боеголовками. В годы (первой) холодной войны Россия обладала самым передовым арсеналом баллистических ракет малой и средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет. Не вдаваясь в детали, упомянем всего одну из них — РСД-10 "Пионер" (Saber по натовской классификации).

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Эта ракета стала главной драгоценностью в короне советского ракетостроения. Это была баллистическая ракета с твердотопливным двигателем, имевшая дальность до 5800 километров. Она стала единственной в истории МБР, способной нести три РГЧ ИН (разделяющиеся головные части индивидуального наведения). Каждая из них обладала мощностью 150 килотонн, что примерно в 10 раз (в 30 в совокупности) больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Также существовала версия с одной головной частью мощностью одна мегатонна, что примерно в 67 раз разрушительнее взрыва в Хиросиме. Всего было изготовлено не менее 728 таких ракет. Они могли на целую вечность превратить любую цель в радиоактивную пустыню из расплавленного стекла. Очевидно, что СССР обладал огромным преимуществом, но это вряд ли имело какое-то значение , поскольку стороны могли уничтожить друг друга.

В 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и Вашингтон с Москвой демонтировали и ликвидировали свои арсеналы. Однако 2 августа 2019 года Соединенные Штаты в одностороннем порядке отозвали свою подпись под документом, как и под всеми прочими важнейшими соглашениями в области контроля вооружений за последние 20-25 лет. Спустя всего два года — то есть, до начала СВО на Украине — сухопутные войска США возобновили работу 56-го артиллерийского командования в немецком Висбадене (в районе Майнц-Кастель). Его части сегодня обладают запрещенными ранее ракетами средней и меньшей дальности и планируют принять на вооружение новые образцы, такие как Dark Eagle.

Официальное название у этого оружия — гиперзвуковая ракета класса "земля—земля" большой дальности (LRHW). Ракета пока не создана и в войска не поставлена. Идет довольно непростой процесс исследований, разработок и развертывания. Сложности объясняются технологическим отставанием США в области гиперзвуковых двигателей и связанных с ней научных отраслях. Еще хуже другое. Пентагону не удается разработать даже базовый проект баллистической ракеты, в то время как Россия готовится к массовому развертыванию совершенного нового класса вооружений, которые будут определять стратегическую расстановку сил на протяжении десятилетий.

Стратегические последствия "Орешника" невозможно переоценить. Россия может довольно легко наладить его серийное производство, поскольку в основу этой ракеты заложена существующая конструкция, которая уже массово производится. Речь идет о ракете РС-26 "Рубеж", созданной на базе МБР РС-24 "Ярс". Все три ракеты могут ловко маневрировать, вводя в заблуждения натовские средства противоракетной обороны, в связи с чем перехватить их практически невозможно.

Проект "Орешника" окружен непроницаемой завесой секретности, что порождает многочисленные слухи и спекуляции, дикие догадки и откровенную дезинформацию. Однако два удара, нанесенных 21 ноября 2024 года по Днепропетровску и 8 января 2026 года по Львову, дают нам уникальную возможность сделать некоторые очень важные заключения о характеристиках этой ракеты. Например, ее максимальная дальность превышает 5000 километров, то есть, буквально вся Европа оказалась в пределах ее досягаемости.

Если говорить о боевом заряде "Орешника", то существует несколько вариантов. Это очень необычная ракета. На самом деле, это нечто вроде маневрирующего боевого блока, разделяющейся головной части индивидуального наведения, гиперзвукового планирующего летательного аппарата и так далее. Возможно, это даже гибрид, а РС-26 "Рубеж" служит основной ракетой-носителем для таких передовых (в данном случае неядерных) боеголовок. Сама РС-26 уже способна нести блок "Авангард". Так что если "Орешник" — это планирующий летательный аппарат, то вполне возможно, что "Рубеж" способен доставлять его к цели. Тем не менее, "Орешник" может быть гиперзвуковым маневренным оружием совершенно нового типа, имеющим свои собственные РГЧ ИН, маневрирующие боевые блоки или планирующие летательные аппараты.

На этот счет сейчас нет однозначных и конкретных заявлений — просто потому, что об этой системе известно крайне мало. Но лично я склонен считать, что "Орешник" — это планирующий летательный аппарат с неядерным боезарядом, который доставляют к цели МБР и баллистические ракеты средней дальности типа РС-26 "Рубеж". Причина довольно проста. Зачем делать что-то абсолютно новое, если уже есть готовый проект, который можно немедленно передать в производство? Например, для строительства "Рубежей" используются те же самые производственные линии, что и для изготовления "Ярсов". Это подтверждает предположение о том, что РС-26 имеет модульную конструкцию, и ее можно оснащать боевыми частями разных типов, в том числе, неядерными.

Здесь прослеживается связь с концепцией президента Путина о российском стратегическом потенциале по нанесению упреждающих ударов. По поводу "Орешника" также следует отметить, что эта система — определенно перебор в борьбе с киевским режимом. Россия легко может применять для нанесения ударов по нему свои тактические и оперативные ракеты. Но поскольку Москве противостоит все более агрессивный и неадекватный Запад, ей просто приходится демонстрировать свою огневую мощь. Именно поэтому президент Путин разрешил такие удары большой дальности. Это очень важное послание для политического Запада, особенно сейчас, когда неонацистская хунта и ее хозяева из ЕС/НАТО усиливают удары по российской гражданской инфраструктуре.

Как уже говорилось ранее о работе боевой части ракеты, 36 суббоеприпасов разделены на шесть групп (по шесть в каждой). На имеющихся видеокадрах не видно обычных в таких случаях взрывов. Это говорит о том, что скорее всего, там использовались снаряды ударного действия, способные разрушать хорошо защищенные и оборудованные в инженерном отношении позиции. То есть, любой центр управления НАТО, любая база на территории Европы (или в других местах) находятся в зоне досягаемости.

При этом России не нужно будет прибегать к своему непревзойденному термоядерному арсеналу для сдерживания агрессии. Кроме того, прилет "Орешника" вызвал серию взрывов на подземных объектах Днепропетровска, которые продолжались около трех часов.

Это наглядно показывает, что может сделать настоящий противобункерный боеприпас, в отличие от театральных жестов Трампа во время первого нападения на Иран в прошлом году. Западные эксперты признают, что боевая часть "Орешника" (даже с инертным снаряжением) может причинить огромный ущерб благодаря кинетической энергии, возникающей от колоссальной гиперзвуковой скорости.

Также следует отметить, что часто упоминаемая скорость "Орешника" в 10 Махов может ввести в заблуждение, потому что доставляющая боевую часть вышеупомянутая ракета РС-26 "Рубеж" способна развивать скорость от 20 до 25 Махов (7-8,5 км/сек, или 25-30 тысяч км/час). Преемник "Орешника" намного страшнее, потому что у него более совершенный боевой заряд (по качеству и мощности).