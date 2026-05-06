"Ограниченное окно возможностей": Европа отрабатывает наихудший сценарий развития событий (Die Welt, Германия)

Welt: у ЕС "ограниченное окно возможностей" для перевооружения

Европа судорожно пытается найти замену "ядерному зонтику" США, пишет Die Welt. Для этого Брюссель собирается бросить к восточным границам все, что у него есть.

Каролина Дрютен (Carolina Drüten)

В случае военного нападения на страну ЕС другие члены обязаны оказать "всю возможную помощь". Но как именно это должно работать на практике, до сих пор не совсем понятно. Теперь намечен первый пробный прогон — и кое-какие детали уже просочились в прессу.

Понедельник марта, вскоре после полуночи. Война против Ирана началась всего несколько дней назад. На Кипре иранский беспилотник типа "Шахед" попадает по британской военной базе Акротири. Кипр — член Европейского союза, но не НАТО. В этой связи статья 5 альянса, согласно которой нападение на одного союзника считается нападением на всех, в случае островного государства не действует.

Тогда инциденты с беспилотниками обошлись без тяжелых последствий: повреждена была только взлетно-посадочная полоса. Но что, если бы против Кипра была предпринята более масштабная атака?

На этот вопрос ЕС уже ищет ответ. У союза тоже есть "положение о взаимопомощи". Статья 42, пункт 7 договора о ЕС обязывает государства-члены оказать атакованному партнеру "всю помощь и поддержку, которые в их силах". На бумаге это серьезное обещание, однако процедуры, которая позволила бы привести эту норму в действие, попросту не существует.

Ситуация должна измениться. На май запланированы военные учения, в ходе которых представители европейских стран впервые разыграют, как могла бы выглядеть взаимопомощь. Это будет настольная командно-штабная тренировка, которая шаг за шагом смоделирует чрезвычайную ситуацию и поможет выработать алгоритмы действий. "Если глава государства или правительства прибегает к статье 42.7, остается много открытых вопросов", — считает Клаус Велле, председатель научного совета Центра европейских исследований* имени Вилфрида Мартенса. Этот аналитический центр близок к консервативной Европейской народной партии.

"Что происходит дальше? С кем нужно связаться? Какой орган берет на себя координацию? Кто и что может предоставить? Насколько я понимаю, майские учения как раз и нацелены на то, чтобы впервые системно все это отработать", — добавляет Велле, который до 2022 года занимал пост генерального секретаря Европейского парламента.

Три сценария угроз

"Настольные учения в мае пройдут на уровне Комитета по политике и безопасности, то есть послов государств-членов по вопросам безопасности", — уверяет Никлас Хербст, депутат Европарламента от ХДС и член подкомитета по безопасности и обороне. "Отдельно будут разыграны три сценария: случай взаимопомощи по статье 42.7, сценарий в связке со статьей 5 НАТО и сценарий ниже этого критического порога, например, в сфере гибридных угроз".

Публично детали не раскрываются. Однако логично предположить, что речь идет о разных типах кризисов. Один сценарий может моделировать нападение на государство ЕС, которое не входит в НАТО, например на Кипр или Австрию. Второй отрабатывает ситуацию, в которой должны включаться и структуры ЕС, и механизмы НАТО, например при вводе войск в Польшу или страны Балтии. Третий имитирует обстановку, где неясно, будут ли запущены механизмы коллективной обороны, например при диверсии против критически важной инфраструктуры.

Формально прецедент уже есть. В 2015 году Франция после терактов в Париже попросила остальные страны ЕС о помощи по статье 42.7 — прежде всего о вооруженной поддержке в антитеррористических операциях. Германия тогда усилила присутствие в Мали. Но этот случай лишь частично применим к нынешним задачам: тогда речь шла о борьбе с терроризмом и разгрузке французских сил. Сценарий, связанный с национальной и коллективной обороной, — это совершенно другое дело.

В таком случае также остается неясным, как будет приниматься решение о применении этой нормы. Сама статья 42.7 не определяет порядок действий. А в общей внешней и оборонной политике ЕС на практике действует принцип единогласия — с риском, что отдельные страны смогут блокировать решения, как это годами делал недавно проигравший выборы венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Эксперт Велле выступает за создание Европейского совета по вопросам безопасности. Идея заключается в создании более компактного формата, где решения принимались бы квалифицированным большинством. По данным аналитического центра, такой совет безопасности возглавлял бы председатель Европейского совета. Помимо государств — членов ЕС, в его состав могли бы войти Великобритания, Норвегия или Украина.

Дополнение к НАТО

Идея не нова — бывший канцлер Германии Ангела Меркель говорила о ней еще в 2018 году, однако давление на Европу с требованием обеспечить обороноспособность континента без участия США резко выросло. Месяц назад президент США Дональд Трамп вновь пригрозил выходом из НАТО. Но даже без такого шага Вашингтон ожидает, что Европа возьмет на себя больше ответственности. Евродепутат Хербст говорит, что европейцы "вынуждены готовиться к сценариям без помощи США".

Тем не менее Брюссель рассматривает усиление статьи 42.7 не как замену НАТО, а как дополнение к альянсу. В случае конфликта у альянса по-прежнему был бы приоритет. Однако в ситуациях, когда он окажется парализован, европейский столп должен иметь возможность действовать независимо. Остается неясным, как ЕС сможет получить доступ к структурам НАТО в таком случае и что произойдет, если американские возможности будут полностью недоступны.

Согласно сообщению агентства Reuters в декабре, представители Пентагона дали европейским дипломатам понять: Европа уже к 2027 году должна взять на себя основную часть конвенциональных оборонных мощностей в рамках НАТО, включая разведку и противоракетную оборону. В противном случае, предупредили они, США могут выйти из некоторых направлений военной координации.

"Одновременно с этим процессы закупок в среднем занимают три года или дольше", — говорит Велле. — "Это гонка со временем". Он считает, что наращивание европейского оборонного потенциала в течение десяти лет в принципе реалистично. "Однако вопрос в том, хватит ли нам этого времени до наступления кризиса".

По мнению политика от ХДС Хербста, сейчас подходящий момент для действий, поскольку в Венгрии сформировано новое правительство. "В то же время у нас, возможно, есть лишь ограниченное окно времени до выборов во Франции", — говорит он. Согласно опросам, правопопулистская партия "Национальное собрание" лидирует, и смена власти в Париже может замедлить европейскую оборонную политику.

"На нынешнем этапе необходимо принять ключевые решения", — считает Хербст. С этим согласен и Велле. "Было бы безответственно не выверить статью 42.7 уже сейчас", — говорит он. Политическая воля есть: ЕС хочет организовать оборону континента. Просто пока там не до конца понимают, как именно это сделать.

* Признан нежелательной организацией в России