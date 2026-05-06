Как плыть: действия США в районе Ормузского пролива подрывают мирный процесс

Начав операцию «Проект Свобода», американская администрация пытается поднять ставки

Операция США по обеспечению судоходства в Ормузском проливе может осложнить переговорный процесс с Ираном, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Американское Центральное командование сообщило о прохождении двух торговых судов, однако иранские СМИ заявили об атаке на корабль США — Вашингтон эту информацию опроверг. По оценкам аналитиков, обе стороны сохраняют потенциал для военного столкновения в регионе.

Как действия США в районе Ормузского пролива скажутся на мирном процессе

Действия США в районе Ормузского пролива могут привести к новому витку напряженности и осложнить диалог с Тегераном.

— Для Ирана это не гуманитарная миссия, а попытка установить контроль над стратегическим маршрутом и навязать свои правила, — отметил эксперт по международным отношениям Хади Иса Далул.

По его словам, такие шаги сокращают пространство для компромисса и повышают риск срыва переговоров на фоне растущей военной активности.

Президент США Дональд Трамп 3 мая объявил о запуске операции Project Freedom («Проект Свобода»), назвав ее гуманитарной мерой. По его словам, часть судов оказалась заблокирована в регионе и нуждается в помощи. Он подчеркнул, что любое вмешательство в эту миссию может повлечь силовой ответ.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) уточнили, что операция включает участие эсминцев с управляемым ракетным оружием, авиации, беспилотных систем и около 15 тыс. военнослужащих.

В свою очередь, командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что любые иностранные силы в Ормузском проливе могут быть атакованы.

Марокканский политолог Карех Абу Салем рассказал «Известиям», что действия США уже воспринимаются Тегераном как нарушение духа перемирия, что напрямую отражается на перспективах переговорного процесса. По его словам, в текущих условиях иранское руководство становится значительно менее склонным к уступкам — как по ядерной программе, так и по вопросам региональной безопасности.

Эксперт подчеркивает, что вместо формирования минимального уровня доверия, необходимого для возобновления диалога, Вашингтон фактически усиливает позиции жесткого крыла внутри Ирана.

Новую операцию США можно трактовать как попытку поднять ставки и оказать дополнительное давление, создав постоянную угрозу у берегов республики, считает востоковед Леонид Цуканов

— Трамп не скрывает, что Вашингтон намерен продолжать делать ставку на долгосрочную морскую блокаду, чтобы принудить Тегеран к переговорам на своих условиях, — отметил он. — При этом стороны пока не перешли в состояние масштабной эскалации, предпочитая обмениваться только публичными угрозами.

По мнению эксперта, операция может также использоваться для скрытой концентрации сил США у побережья Ирана. И Тегеран пытается купировать эту угрозу, наращивая заградительные силы в прибрежных районах.

4 мая в рамках операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства гражданские суда начали переходить через Ормузский пролив, заявило CENTCOM.

«Американские военные активно содействуют усилиям по восстановлению коммерческих перевозок. В качестве первого шага [в операции «Проект Свобода»] два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — говорится в сообщении.

Между тем минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что над воздушным пространством страны были перехвачены три ракеты, еще один боеприпас упал в море. В то же время гостелерадиокомпания Ирана сообщила со ссылкой на высокопоставленного военного представителя страны, что у исламской республики не было и нет планов атаковать ОАЭ.

«У Ирана не было и нет планов по нанесению ударов по ОАЭ», — сказал военный источник.

В преддверии массового выхода танкеров из портов Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, которое может состояться в ближайшее время, вполне вероятно, что группировка Соединенных Штатов будет активизироваться, предположил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Будут применяться самые разные системы радиоэлектронной борьбы, попытки ослепить иранские радары, соответственно, минимизировать его возможность контроля морской обстановки. Кроме того, США будут осуществлять контроль и мониторинг наземной обстановки с помощью беспилотных аппаратов, — пояснил он.

Тегеран способен серьезно осложнить движение судов через пролив, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Даже ограниченные удары по отдельным судам могут создать эффект страха. Достаточно показать, что США неспособны гарантировать безопасность, — отметил он.

По его словам, для этого необязательно уничтожать суда — достаточно нанести им незначительные повреждения.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько далеко стороны будут готовы зайти, добавил эксперт.

Ранее агентство Fars сообщило, что ВМС Ирана атаковали американский корабль, который попытался пройти через пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства, в корабль попали две ракеты, из-за чего он не смог продолжить движение и был вынужден развернуться.

CENTCOM опровергло эту информацию.

Как США могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив США могли бы организовать дежурство кораблей либо обеспечивать сопровождение, рассказал Дмитрий Корнев.

— Для этого у Соединенных Штатов есть боевые единицы — эсминцы, универсальные корабли, которые могли бы вести боевые действия против любых плавающих или летающих объектов, — пояснил он.

Эксперт отметил, что США будут прикрывать операцию с воздуха, для чего, вероятно, в небе будут дежурить один–два самолета дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS.

— Кроме этого, вероятно, будут задействованы самолеты F-15 и F-18 с ракетами APKWS для уничтожения дронов и малогабаритных летательных аппаратов, в том числе разведывательных, — рассказал Корнев. — Координацию действий и борьбу с возможными крылатыми ракетами и самолетами Ирана могли бы взять на себя F-35.

Военный эксперт Юрий Лямин предположил, что США, скорее всего, не будут вводить в Ормузский пролив корабельные силы, ограничившись сопровождением судов с воздуха.

— Они могут попробовать использовать для прикрытия торговых судов беспилотники Reaper MQ-9, штурмовики A-10, другие пилотируемые и беспилотные аппараты, — рассказал эксперт.

Как может ответить Иран на эскалацию

Иран располагает достаточными возможностями, чтобы ответить США, рассказал Дмитрий Корнев.

— В его распоряжении беспилотники типа «Шахед». Вероятно, их более совершенные модификации могут наводиться в режиме реального времени и отслеживать движущиеся объекты типа кораблей, — отметил он.

Также Тегеран располагает противокорабельными ракетами на побережье, которые позволяют контролировать Ормузский пролив, добавил эксперт. Есть у него и скоростные пилотируемые и беспилотные катера.

— Возможно применение баллистических ракет по крупным кораблям американской группировки, — предположил эксперт. — Конечно, если что-то подобное произойдет, то это может вызвать эскалацию конфликта.

При этом в Тегеране, вероятно, осознают риски масштабного столкновения, однако могут пойти на ограниченные удары, чтобы продемонстрировать уязвимость американской операции.

Роман Крецул

Михаил Салтыков