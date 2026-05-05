Бойцы ВС РФ рассказали о применении наземных роботизированных комплексов «Крот–2»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Российские военнослужащие активно применяют наземные роботизированные комплексы «Крот–2» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 4 мая сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.


Такие беспилотники используется в том числе для подвоза провизии и воды. Особенно сильно НРТК выручают в случаях, когда нет возможности доставить груз пешком или с помощью других средств.

«У нас превосходство, конечно, в этой технике. Она работает вообще замечательно. 10 км мы едем в одну сторону, и 10 км мы ее возвращаем «домой», — рассказал оператор НРТК «Крот–2» полка 1194 Южной группировки войск с позывным Корней.

Для наблюдения за техникой также применяются БПЛА. Они в том числе помогают заметить попытки вражеских дронов нанести удар по НРТК, доставляющему груз. Как сообщил корреспондент «Известий», одного полного заряда «Крот–2» хватает на 12 км пути в одном направлении.

«Для эвакуации она тоже у нас используется. Грузоподъемность у нее 120 кг», — рассказал механик-водитель с позывным Змей.

Также 30 апреля сообщалось, что на линии боевого соприкосновения в Курской области российские бойцы начали использовать новую систему управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Разработка отряда «Яким» (бригада «БАРС-Курск») позволяет операторам управлять ударными БПЛА самолетного типа на удалении до 70 км, эффективно противодействуя средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

