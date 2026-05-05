БПЛА "Буря-10" оснастят новым программным обеспечением

УЛАН-УДЭ, 4 мая. /ТАСС/. Разработчики "Бури-10" обновили программное обеспечение БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Договор на поставку для нужд СВО инновационного изделия - беспилотных летательных аппаратов типа VTOL (вертикальный взлет и полет в горизонтальном режиме по самолетному типу) - был заключен в 2023 году между компанией "Аэроком" и АНО "Содействие". Позже у следственных органов возникли вопросы в части обоснованности расходов на производство. В 2024 году было возбуждено уголовное дело для детальной проверки всех материалов и причастных лиц. В октябре 2025 года гендиректор компании "Аэроком" Виктор Яньков был арестован по обвинению в мошенничестве - хищении бюджетных средств, выделенных для поставки комплексов БПЛА в зону проведения специальной военной операции.

"Для беспилотного летательного аппарат "Буря-10", произведенного в Бурятии, совместно с московским институтом отработана новая система связи и новая система управления, которая сможет работать в условиях СВО. Испытания аппарата провели в 36-й армии", - говорится в сообщении.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в настоящее время дальнейшие испытания идут уже на линии боевого соприкосновения. "У каждого дрона будет заменен этот программный продукт, - приводит пресс-служба слова главы Бурятии. - 96 аппаратов были сделаны по контракту. Вопрос был в связи. И сегодня претензия к руководству "Аэрокома", которое изначально разрабатывало "Бурю-10" заключается в том, что они установили не то программное обеспечение, которое было задекларировано и презентовалось. Оно в гражданском варианте применимо: мы возили лекарства, дрон летал в заповедниках, и поэтому была на него ставка".

Он отметил, что таких аппаратов вертикального взлета и горизонтального полета сегодня на СВО больше нет. "Бурю" можно поднять из лесопосадки и не рассекретить управляющего, этот дрон способен лететь дальше, чем FPV-дрон, с большей нагрузкой, поэтому требования к связи выше. Другие дроны, которые запускают с катапульты, допускают определенную уязвимость для управляющего - им нужна большая открытая площадка, на которой видно бойцов", - пояснили в пресс-службе правительства Бурятии.

Всего на передовую поставлено более 5 тыс. FPV-дронов, произведенных в Бурятии, а на FPV-дроны "Бургэд" заявки поступают не только с Восточного военного округа, но и с Центрального и Южного военных округов. "То есть наши FPV "Бургэд" зарекомендовали себя так, что сейчас и другие военные округа тоже просят, чтобы мы им поставили. Сегодня у нас сделана новая модель - пятнадцатидюймовая, сам дрон несет 10 кг на 20 км, устойчивая связь, технические характеристики подтверждены, есть новый протокол испытаний. Сейчас мы эту новую модель тоже выпускаем, в мае уже будет поставка", - цитирует пресс-служба слова Цыденова.