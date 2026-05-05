МО РФ предупредило население Киева о необходимости своевременно покинуть город

При попытках Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева, отметили в Минобороны

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минобороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

Там отметили, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - сказали в ведомстве.