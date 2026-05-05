Без американских ракет Европа будет беззащитна (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа не сможет обеспечивать себя ракетами большой дальности без США

В обороне Европы открылась брешь, пишет FT. После решения США отменить развертывание контингента с ракетами большой дальности, Старый Свет оказался предоставлен сам себе. Это представляет для него проблему, поскольку производство собственных систем находится на стадии чертежей.

Лора Пител (Laura Pitel), Генри Фой (Henry Foy)

Отмена отправки ракетного батальона на фоне перевооружения Европы бьет по сдерживанию НАТО против России

Европа и так знала, что пора обзаводиться собственными ракетами большой дальности. Но пятничное заявление Пентагона о том, что батальон с этим оружием не пришлют даже временно, сделало задачу экстренной.

Из-за ссоры Трампа с Мерцем на фоне войны с Ираном Вашингтон отозвал разрешение на развертывание американского контингента с несколькими видами ракет большой дальности.

Отказ объявили вместе с выводом из Германии 5000 солдат. Для Европы это означает опасную брешь в безопасности. Аналитики не сомневаются, что в Москве решение вызвало восторг. "Для Кремля это сигнал: США отступают от роли гаранта безопасности Европы, — заявил Карло Масала, профессор международной политики университета бундесвера в Мюнхене. — Мы это и так знали. Но теперь все подтвердилось — уже на уровне вооружений".

План времен Байдена — прибытие в Германию в этом году — должен был усилить сдерживание НАТО против России, пока шесть европейских государств разрабатывают собственные системы. Решение Трампа отменить этот план лишь усиливает главный страх европейских столиц: США выведут оружие быстрее, чем Европа успеет разработать альтернативы.

Ракеты большой дальности, так называемые системы глубокого точного удара, — одно из ключевых вооружений, которое европейским странам предстоит производить самим. Десятилетиями континент полагался на США в вопросах таких платформ.

Пентагон также отказался предоставить НАТО подробный график планируемого вывода из Европы других критических систем: средств ПВО и ПРО, стратегической транспортной авиации, спутниковой разведки. По словам чиновников оборонных ведомств, это пугает европейские столицы, которым необходимо знать, какие инвестиции ставить во главу угла.

Если Трамп начнет выводить другие вооружения ситуативно, в безопасности Европы возникнут многолетние крупные и опасные бреши. Правительства тем временем будут корпеть над созданием, испытаниями и развертыванием собственных аналогов.

"Этот сигнал хуже некуда... сущий кошмар, — сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. — Это была военная брешь, которую выявили НАТО и Германия, часть одной большой головоломки, и все имело смысл... А теперь Трамп своим таранным методом все это сносит. Так действовать — от случая к случаю, без всякого плана — очень по-трамповски. Образовался провал в вооруженных возможностях, и быстро его не залатать".

Замысел временно разместить в Германии американский батальон с ракетами большой дальности появился вместе с тщательно подготовленным заявлением на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

Тогда президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц заявили: отправка войск с крылатыми ракетами Tomahawk (дальность — свыше 1500 километров), баллистическими ракетами SM-6 и новой гиперзвуковой ракетой Dark Eagle "продемонстрирует верность США НАТО и вклад в общее европейское сдерживание".

На следующий день Германия, Франция, Польша, Британия и Италия заявили, что готовятся совместно разработать целую линейку крылатых и баллистических ракет средней и большой дальности в рамках программы ELSA. Позже подключилась и Швеция.

Решение впервые после холодной войны разместить на немецкой земле американские ракеты большой дальности оказалось для Шольца деликатным. Три года на посту канцлера он всячески избегал всего, что Москва могла бы расценить как эскалацию со стороны Берлина.

Владимир Путин, на прошлой неделе созвонившийся с Трампом, байденовский план всегда ненавидел и называл провокацией, которая разожжет ракетный кризис — как в холодную войну.

Но США и Германия представили этот шаг как ответ на решение Путина. Российский президент разместил в калининградском анклаве на Балтике ракетные комплексы "Искандер" с ядерными боеголовками, а также истребители с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Тем самым Берлин оказался в зоне досягаемости. Как пояснили чиновники, цель — показать потенциальному агрессору (Россия обороняется от военной агрессии других стран — прим. ИноСМИ), что в случае атаки на западноевропейские города его собственные командные центры, аэродромы и пусковые установки не уйдут от ответного удара.

Вашингтон и Берлин также назвали это "временным" решением, пока у европейцев не появится собственное оружие глубокого точного удара, которое можно использовать без благословения Вашингтона. "Мы должны сами взять на себя ответственность за разработку таких систем", — заявил тогда министр обороны Борис Писториус. И предупредил, что на создание собственных аналогичных ракет европейцам потребуется не менее 5 лет. "До тех пор американцы будут нас поддерживать", — добавил он.

Немецкие чиновники попробовали сгладить остроту пятничного заявления, которое перечеркнуло всю стратегию. По их словам, на фоне роста безразличия США к Европе развертывание давно оказалось под угрозой. Плюс война в Иране серьезно сказывается на американских ракетных запасах. Чиновники заверили, что на грядущем ежегодном саммите лидеры НАТО обсудят, как латать оборонные дыры.

Но красноречиво другое. Писториус, который назвал вывод 5000 американских солдат "ожидаемым", не обронил ни слова об отмене развертывания батальона ракет большой дальности.

Один военный из другой европейской страны заметил: немецкий министр обороны, конечно, "храбрится", но новость для всей Европы тревожная. "Тут не о Германии речь. Надо смотреть, как это ударит по сдерживанию и обороне НАТО", — сказал он.

Европейские страны разрабатывают ряд наземных крылатых ракет и небольшое количество проектов баллистических. Но многие из них так и не сдвинулись со стадии чертежей и разработок.

В их числе британо-немецкий план, объявленный в 2024 году, с целью совместной разработки собственных систем глубокого точного удара с дальностью более 2000 километров "в течение 10 лет". Прошло 2 года, а промышленного контракта все нет.

В 2025 году Берлин направил официальный запрос в США на покупку собственных ракет Tomahawkи пусковых установок Typhon — как временное решение. Но сроки поставки большие. В воскресенье минобороны Германии не смогло даже подтвердить, подписан ли контракт.

Масала из университета бундесвера сказал, что планы модернизации старых систем могут дать результат быстрее, чем некоторые проекты с нуля. Но предупредил: "Беда в том, что в Европе лишь единицы систем достают до Калининграда и других объектов на территории России".

Фабиан Хоффман, специалист по ракетным технологиям из университета Осло, заявил, что в оценке последствий решения Трампа не испытывает столь сильного пессимизма, как некоторые чиновники и аналитики. В X он написал, что никто никогда не был уверен, что американский президент согласится использовать батальон в Германии как рычаг для сдерживания возможной эскалации с Россией. "В итоге европейскому решению для Европы замены нет — каким бы ни был выбор американского президента, — сказал он. — Что нужно Германии и Европе? Ракеты, ракеты и еще раз ракеты".