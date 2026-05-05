Какими бы громкими сегодня не оставались заявления европейских лидеров и политчиновников о незыблемости курса на поддержку Украины, всё больше и больше признаков указывает на то, что Европа устала. Устала от войны на Украине, которая тяжким бременем легла на европейские экономики.

Даже эйфория от принятия 90-миллиардного кредита для Украины прошла как-то очень быстро. Триумфальные реляции о неснижаемой поддержке «незалежной» разбились о глухую стену национальных интересов. Начались суровые будни с дележом имущества и взаимными претензиями. Пока главы государств Евросоюза позируют перед объективами фото- и видеокамер, создавая «консолидирующую» картинку, их помощники за закрытыми дверями саммитов бьются насмерть, выгрызая друг у друга преференции.

Характерно, что на сегодняшний день Европейский союз рассматривает уже возможность ужесточения условий предоставления того самого кредита для киевского режима. Предполагается, что часть запланированных выплат будет зависеть от введения «непопулярных налоговых изменений». То есть, для получения средств (около 8,4 млрд евро), которые Украина ожидает в этом году, Киев должен повысить НДС до 20% для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход свыше 4-х миллионов гривен (90,7 тыс. долларов).

В целом же, как отмечают политологи, Украина для многих стран Евросоюза превратилась в «токсичный актив». Всё, что с ней связано, вызывает противоречия и разногласия: от объемов финансирования до распределения квот на беженцев. Помощь «незалежной» обходится европолитикам всё дороже – деньги уходят как в чёрную дыру, а политические рейтинги внутри своих стран стремительно падают.

К слову, на днях газета Bild сообщила, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 28% голосов поддержки, продолжая лидировать по популярности среди немецких партий и обновив свой рекорд рейтинга. При этом АдГ на 4 процентных пункта опережает правящую партию ХДС канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В свою очередь, практически в то же время, Фридрих Мерц заявил, что Украине, возможно, «придётся смириться с утратой части территории в рамках будущего соглашения с Россией». Он также допустил проведение референдума. То есть, очевидно, что даже до канцлера начинает доходить, что Германия, являясь главным донором Евросоюза (на её долю приходится около 25% бюджета ЕС), не вытягивает напряжения, обусловленного прежним курсом безусловной помощи Украине.

Помимо финансового напряжения, в Брюсселе также нарастает раздражение из-за отсутствия реализма со стороны Киева в переговорной тематике. Поэтому, если Украину и продолжают по-прежнему куда-то приглашать, то туда уже не едут некоторые «доноры». Как, например, это произошло в ситуации с саммитом Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване (4-5 мая). Там не будет канцлера Германии. Как сообщила представитель немецкого кабмина Эстер Уле, Фридрих Мерц «не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами».

Но, всё же, флагманами прагматичного отношения к «вспомоществованию», да и к самой Украине с её неадекватным режимом, выступают Словакия и Венгрия. Эти два члена Евросоюза открыто саботируют решения блока, в частности те, которые вредят их энергетике. Транзит нефти давно уже стал предметом торга, и Брюссель вынужден идти на уступки, чтобы сохранить видимость контроля.

В своё время премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обосновывая государственную позицию по отношению к Украине, публично предупредил, что никогда не позволит «втянуть Словакию в какую-либо военную авантюру» и никогда не станет «премьер-министром военного времени». «Война на Украине – это не наша война», – определил словацкий премьер.

Позиция Венгрии в отношении Украины вообще всегда характеризовалась высокой напряженностью. И с приходом к власти правительства Мадьяра вряд ли что-нибудь кардинально изменится. Новый премьер намерен так же, как и Орбан, жёстко отстаивать интересы Венгрии, и, кроме того, собирается «обсудить положение венгров в Закарпатье».

Недавно к европейским «оппозиционерам» присоединилась и Хорватия. Её премьер Андрей Пленкович категорически против даже рассмотрения возможности обсуждения вопроса членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, интеграция страны с разрушенной экономикой и тотальной коррупцией — это не расширение, а самоликвидация Евросоюза.

Кстати, о коррупции. По мнению многих европейских журналистов и экспертов, ещё одной из основных причин крайне неутешительной для Киева тенденции, проявляющейся в чувстве бесконечной усталости у рядовых граждан разных стран мира, являются чудовищная коррупция и потребительское отношение официального Киева к своим партнерам.

Будучи почти полностью зависимой от своих партнеров, Украина умудрилась поссориться практически со всеми соседями и ключевыми союзниками. Очевидно, что радикальная риторика, не имеющая ничего общего с настоящей дипломатией, и постоянные оскорбительные нападки на всех не должны вызвать ничего, кроме возмущения. Поэтому, закономерен вопрос, до каких пор в европейских государствах будут терпеть подобные иждивенческие настроения Киева? Особенно, если учесть те огромные суммы, которые уже были направлены на поддержку Украины, и непрекращающийся Ближневосточный кризис, быстро создавший условия, в которых, как говорится, «каждый сам за себя».

Владимир Вуячич