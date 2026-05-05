Вильнюс застрял между ЕС и США

Литовский минфин ищет 603 тыс. евро на судебные разбирательства с белорусским производителем калийных удобрений «Беларуськалий». Это дополнительно к потраченным на тяжбы в 2024-25 гг. 2,6 млн. евро. В случае же если международный арбитраж признает правоту белорусской компании, то Вильнюсу еще придется возместить ущерб в 12 млрд евро.

Напомним, что речь идет об иске «Беларуськалия» за расторжение договора в январе 2022 г. и остановку транзита калийных удобрений через Литву. Случилось это после введения санкции против белорусских удобрений США в 2021, а ЕС – в 2022 г.

Надо сказать, что вместе с запретом на транспортировку белорусского калия Литва потеряла грузопоток стоимостью 300 млн евро в год и до сих продолжает нести финансовые потери. Вместе с тем в стране растет уровень бедности среди населения, который в прошлом году достиг 22,6%, а это 653 тыс. человек за чертой бедности.

Так, убытки от санкций против Беларуси оказались весьма ощутимыми на уровне отдельных приграничных стран и конкретных отраслей. Особенно это ощутили в Литве, тогда как в масштабах всей экономики Европейского союза потери незначительны, поскольку на Минск приходилась небольшая доля от общего товарооборота в Еврозоне. Удивляет, что при этом политики, начиная с премьер-министра Литвы Ругинене, утверждают, что вопрос, санкций, в т.ч. транзита удобрений должен быть решён на уровне ЕС.

Тем более Соединенные Штаты уже ослабили ограничения. Еще месяц назад американский спецпосланник по Беларуси Коул призвал власти в Вильнюсе установить контакты с Минском и восстановить транзит белорусских удобрений через Литву в Европу и США. Он предложил организовать встречу на уровне заместителей министров иностранных дел без предварительных условий, поскольку соседние страны сторонятся контактов с белорусским лидером. При этом прагматичный формат сделок с США выработан при личном участии в переговорах Президента Беларуси Лукашенко.

Вильнюс не исключил «частичной адаптации к ожиданиям США», но при этом подчеркивает, что республика оказалась в ситуации между расхожих позиций ЕС и США. Причем «интересы Литвы ближе к интересам Брюсселя, а тесная связь с Вашингтоном может привести к напряженности в отношениях с Европой.

Также в Литве, вроде как, и допускают возможность контактов с Минском, но все же выдвигают ряд иллюзорных требований вроде «инспекции Островецкой АЭС или ограничение российского присутствия в Беларуси».

В свою очередь, Руслан Баранов из правящей литовской коалиции, социал-демократ и заместитель председателя парламентского комитета по европейским делам, подтвердил, что «нынешняя политика давления и изоляции» против Беларуси не принесла ожидаемых результатов. Он отметил, что некоторые страны ЕС поддерживают более интенсивные контакты с Минском, поэтому возобновление их Литвой не вызовет противодействия других членов союза.

Иными словами, в Вильнюсе давно говорят о необходимости отмены санкций в отношении Беларуси, но оглядываясь на ЕС и США, продолжают торговаться. Тем временем белорусский калий идет через российские порты, а все больше литовцев остаются за чертой бедности.

Сергей Острына