Что способствует формированию пространства безопасности?

Системный кризис международных отношений активизировал процесс глобального переустройства геополитического пространства. В результате – современный мир стал хрупок и уязвим, а на смену международному праву вернулось «право сильного». Доверие между государствами утрачено и конфликтный потенциал возрос. Об этом в начале недели на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве говорил в своей программной речи председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

Белорусский парламентарий особо указал на то, что в практике западных политиков уже укоренилась идея о возможности применения военной силы как допустимого инструмента достижения своих целей. Самые свежие примеры тому — Венесуэла, Куба, Иран.

Это в очередной раз подтверждает аксиому: каждому государству необходимы надёжные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Для Республики Беларусь основной из них являются национальные вооружённые силы.

Сегодня в Беларуси серьёзное беспокойство вызывают негативные изменения по периметру южных и западных границ республики. Военные угрозы приобретают всё более реальные очертания. Речь идёт о гипермилитаризации соседних стран – членов ЕС и НАТО. Так, в 2025 году совокупные военные расходы Польши, Литвы и Латвии превысили 52 миллиарда евро – это в десятки раз больше той суммы, которую выделяет на оборону Беларусь.

В этом контексте отдельное место занимает серия международных военных учений «Меч 26», запланированных на апрель-май, в том числе в Польше и странах Балтии. При этом ключевыми локациями определены Польша и Литва, где особое внимание уделяется Сувалкскому коридору в непосредственной близости от границ Республики Беларусь. Также интересен сценарий этих манёвров. В нём разыгрывается начало полномасштабного военного конфликта с соседями и введение военного положения. Планируется протестировать реальные способности гражданских властей и военного руководства координировать действия в условиях войны. Руководитель бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич уже охарактеризовал все эти мероприятия как «подготовку к войне, которую нам навязывает правительство».

Естественно, что в таких обстоятельствах Республика Беларусь вынуждена проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым безопасность западного фланга как Союзного государства, так и ОДКБ. Этот комплекс включает в себя мероприятия стратегического сдерживания и непосредственно подготовку национальных вооруженных сил.

На сегодняшний день можно сказать, что подготовка белорусской армии в 2026 году характеризуется повышенной интенсивностью, масштабными внезапными проверками боевой готовности и акцентом на повышении живучести подразделений в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп противника и беспилотной авиации.

Как успели уже отметить организаторы упомянутых проверок, войска в ходе них отработали с полной отдачей сил и умений. Например, начальник белорусского Генштаба генерал-майор Павел Муравейко высоко оценил действия военнообязанных, которые пришли на формирование войск Западного оперативного командования. По его словам, «они продемонстрировали высокую заинтересованность и высокий уровень подготовки».

Кроме того, в рамках учения с войсками западного оперативного командования стало возможным сократить временные параметры мероприятий по подготовке оборонительной операции войсками объединения на 40-60%. Как отметил начальник Генерального штаба, «это указывает на необходимость дальнейшей корректировки алгоритмов и способов подготовки к ведению боевых действий».

Закономерно, что к уровню подготовки белорусских вооружённых сил с повышенным вниманием относятся не только в Минске. О серьёзном интересе, проявляемом со стороны не самых дружественных стран к белорусской армии, свидетельствуют также различные рейтинги, куда с завидным постоянством включают армию Беларуси. Например, в обновлённом рейтинге военной мощи Global Firepower за 2026 год Беларусь снова оказалась на 70-й позиции среди 145 стран, которые охватывает данный рейтинг. То есть, белорусские вооружённые силы уверенно расположились в «золотой середине», опередив Словакию (71-я позиция), Литву (88-я позиция) и Латвию (99-я позиция).

Но, тем не менее, в Беларуси осознают, что в нынешних непростых геополитических условиях этого мало, и жизненно важно укреплять союзнические связи как в рамках Союзного государства, так и в ОДКБ. В этой связи, официальный Минск полностью поддерживает заявленные Российской Федерацией приоритеты на период председательства в ОДКБ в текущем году, особо выделяя среди них консолидацию государств — членов организации и подготовку Коллективных сил оперативного реагирования Организации.

Напомню, что в октябре этого года на территории Беларуси пройдут командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер». По итогам прошлогодних подобных учений, так же прошедших на белорусских полигонах, генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов высоко оценил подготовку белорусских военных и в целом возросший уровень готовности Коллективных сил ОДКБ к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

В существующих мировых условиях совершенствование подготовки национальных вооружённых сил для Беларуси неизменно остаётся актуальным направлением работы. А тесная координация военной деятельности с Российской Федерацией и союзниками по ОДКБ укрепит потенциал не только Союзного государства, но и Организации, что будет способствовать формированию эффективного пространства безопасности во всей Евразии.

Владимир Вуячич