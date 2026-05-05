Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США.

Новейшая американская штурмовая винтовка М7, которая должна прийти на смену знаменитой М4, подвергается жесткой критике. Каковы претензии к данному стрелковому комплексу – и как они связаны с происходящем и внутри американских вооруженных сил в связи с конфликтом с Ираном, и с российской спецоперацией на Украине?

Война в Иране, обнажившая ряд проблем ВС США, наверняка заставит Пентагон пересмотреть приоритеты военного строительства, сообщают западные СМИ. Так, The New York Times полагает, что из-за перерасхода боеприпасов Вашингтон будет вынужден изменить концепцию глобального военного присутствия, сократив свои войска в ряде регионов.

Наверняка произойдет и пересмотр ряда программ вооружений, прежде всего самых неоднозначных и дорогостоящих. И один из вероятных кандидатов на заморозку – проект перевооружения сухопутных войск США по программе NGSW (Next Generation Squad Weapon Rifle – оружие отделения нового поколения).

О потребности в новом индивидуальном оружии в США в очередной раз заговорили на исходе войны в Афганистане. Главная претензия была не столько к знаменитой винтовке М4, сколько к ее патрону калибра 5,45 – по мнению американских военных, недостаточно мощному. Дескать, он не позволял надежно поражать цели на значительных дистанциях, характерных для боя в горных и пустынных условиях.

Это и стало толчком для программы NGSW. По данной программе американская пехота должна получить новые штурмовые винтовки М7 и пулеметы М249 – они должны заменить винтовки М4, ручные пулеметы M249 SAW, а возможно, и единые пулеметы М240 под патроны 7,62х51 НАТО.

В 2022 году, когда был определен победитель конкурса, новинка позиционировалось как революция в стрелковом деле, открывающая перед пехотинцами принципиально новые возможности. Действительно, М7 в комплекте с современными цифровыми прицельными комплексами позволяет добиться впечатляющей точности на дистанции до 500 м. С новым оружием можно вести бой с противником на дистанциях, не доступных для обычных штурмовых винтовок. И

главную роль тут играет новый патрон 277 SIG FURY (6,8 х51) – значительно превосходящий по мощности, настильности и дальнобойности не только автоматный (калибра 5,45), но и пулеметно-винтовочный (калибра 7,62х51) патрон НАТО.

Однако начавшаяся в марте 2024 года эксплуатация в войсках этого оружия выявила ряд проблем. За мощность и точность пришлось платить – весом оружия и боеприпасов к нему. Так, вес незаряженной М7 составляет почти четыре килограмма, а в боевой конфигурации – с прицелом, боекомплектом и ДТК (дульным тормозом-компенсатором) закрытого типа – около пяти с половиной килограммов. То есть на два килограмма тяжелее М4 и на полтора килограмма – М16.

Носимый боекомплект бойца сократился на 70 патронов и составил 140 штук (семь 20-зарядных магазинов) вместо 210, что вызывает серьезные нарекания военнослужащих. Военные называют ее "снайперской винтовкой, которую пытаются выдать за автомат": она слишком сложна для неподготовленного бойца и недостаточно надежна.

Высокоскоростной винтовочный патрон, создающий большое давление и соответственно серьезную нагрузку на оружейную систему, серьезно снижает ее ресурс, эксплуатационную прочность и надежность. Для винтовки также характерна значительная отдача.

Иначе говоря, М7 является не штурмовой, а полноценной автоматической винтовкой со всеми особенностями, присущими этому классу оружия.

Напомним, что западный блок, не желавший отказываться от винтовочно-пулеметного патрона в пользу промежуточного, долгое время изготавливал под такой боеприпас винтовки, которые являлись штурмовыми лишь по названию: FN-FAL, M14, G-3, причем часть FN-FAL и M14 выпускалась вообще без опции автоматического огня, который был признан для них неэффективным. То есть одна из самых главных функций штурмовых винтовок у них отсутствовала. Что и привело, в конце концов, к переходу к промежуточному патрону 5,56х45, как основному для индивидуального оружия блока НАТО. И теперь американские оружейники вновь вернулись к уже отвергнутой ранее концепции дальнобойной и мощной винтовки пехотинца.

Производитель винтовки М7 – американский филиал Sig Sauer – прислушивается к критике и старается усовершенствовать оружие. В частности, была предложена "улучшенная М7" уменьшенного размера и линейных размеров. Но в результате увеличивается отдача из-за меньшей массы винтовки, усиливаются звук выстрела и дульное пламя из-за более короткого ствола, растет и так чрезмерная ударная нагрузка на механизм оружия.

Кстати, опыт СВО, к которому американцы присматриваются чрезвычайно внимательно, подтверждает общую тенденцию современных конфликтов: боестолкновения пехоты в поле, где дистанция боя превышает две сотни метров, являются редким исключением. А возможность точного автоматического огня во время штурмовых действий в городе, при столкновении в лесопосадках, при отражении атаки FPV-дронов, является чрезвычайно важной и постоянно востребованной.

В современном бою индивидуальное оружие бойца служит прежде всего инструментом ближнего боя и средством самообороны.

Причем на СВО, по причине доминирования среди средств поражения FPV-дронов, все больше бойцов вооружаются гладкоствольными ружьями, как главным средством борьбы с угрозой "малого воздуха". Очевидно, что тем же путем будут вынуждены пойти и бойцы ЦАХАЛ, столкнувшиеся с атаками FPV-дронов "Хезболлы", и американцы, если они все же начнут сухопутную операцию против Ирана.

Добавим, что выдвигаться на позиции через "зону смерти", созданную БПЛА, пехоте приходится пешим порядком, неся на себе оружие, боекомплект и множество других необходимых вещей, где каждый грамм имеет большое значение. Низкая эксплуатационная надежность, помноженная на суровые боевые условия, также не в пользу комплекса М7–М250. Его очевидный плюс – способность пробивать большинство бронежилетов – в силу вышеперечисленных обстоятельств не может быть в таких условиях реализован в полной мере.

И первый "звонок" для детища Sig Sauer прозвенел: от М7–М250 NGSW в марте текущего года отказались в корпусе морской пехоты и в SOCOM (командование ССО США). Морпехи предпочли остаться с недавно выбранным ими карабином М27 (в девичестве НК-416) под опять же стандартный патрон 5,56х45 НАТО.

Тут следует отметить, что внедрение нового массового стрелкового оружия вообще непростая и дорогая задача, а если его боеприпас совершенно новый, то это многократно ее усложняет и увеличивает ее стоимость. Поскольку необходимо создать огромные стратегические запасы патронов и обеспечить места их хранения. Кроме того, в данном случае это отход от единого западного стандарта, что создает большие логистические проблемы НАТО, если, конечно, страны альянса не пожелают перейти на новый калибр, что маловероятно. Стоят ли немногочисленные плюсы нового комплекса того, чтобы решать все перечисленные проблемы, – вопрос риторический.

Волей неволей Пентагон должен срочно латать дыры, выявленные текущей войной (ПВО/ПРО, дроны и борьба с ними, гиперзвук). Все это крайне усложнит перевооружение сухопутных войск США неоднозначным и дорогим стрелковым оружием – полная стоимость одной винтовки М7 составляет 15 тыс. долларов, при том что М4 в базовом обвесе стоит 2 тыс. долларов. Новый стрелковый комплекс может постичь участь российского автомата АН-94, который оказался слишком сложным и нишевым. Но его хотя бы можно использовать как оружие ограниченного стандарта, поскольку в нем применяется штатный патрон 5,45х39, чего не скажешь про М7–М250.

Таким образом, в целом программа NGSW, если не подозревать в ней банальный "распил" бюджета, выглядит странно.

Для ее обоснования в Пентагоне взяли частный эпизод боевых действий (перестрелка на дальних дистанциях) и на его абсолютизации запустили проект, игнорирующий один из многократно подтвержденных законов конструирования стрелкового оружия, гласящий: "автоматический огонь с рук винтовочным патроном – не эффективен".

Трудно не вспомнить слова американского оружейного эксперта Питера Кокалиса, сказанные им в 1996 году, когда он комментировал очередную программу по замене М16/М4 "Целевое индивидуальное боевое оружие": "Нам еще долго придется обходиться существующими винтовками под патрон 5,56х45". В нынешней ситуации программа NGSW с большой долей вероятностью будет свернута.

А что же с новыми российскими автоматами? Вот как раз АКМ, АК-74, АК-74М, АК-12 и их модификации оказались правильным оружием для условий СВО. И это мнение не только наших бойцов, но и противника, у которого есть с чем сравнивать, поскольку ВСУ использует практически все стрелковое оружие западного блока. Но выдающаяся надежность и неприхотливость в обслуживании советской/российской системы в сочетании с достаточной точностью делают ее сегодня оптимальным выбором для текущей войны.

Борис Джерелиевский