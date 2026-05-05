Неотступный страх Европы: у Путина появилось окно возможностей (Politico, США)

Учения НАТО Steadfast Dart 2025, в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих, на полигоне в Румынии, 19 февраля 2025 года.

Politico: НАТО панически боится удара со стороны России в ближайшие два года

НАТО боится возможной проверки на прочность со стороны России, пишет Politico. Часть политиков говорит об "окне возможностей" для Москвы в ближайшие два года на фоне слабости альянса, другие предупреждают о рисках чрезмерной паники.

Зоя Шефталович (Zoya Sheftalovich), Николас Винокур (Nicholas Vinocur), Виктор Джек (Victor Jack)

В предстоящие два года у России будет отличная возможность проверить приверженность Запада Североатлантическому альянсу. Однако некоторые страны, да и сам альянс, считают угрозу преувеличенной.

Брюссель. Европейские страны опасаются, что Владимир Путин воспользуется моментом для нанесения удара.

Руководители военных ведомств и законодатели опасаются, что Кремль рассматривает предстоящий год или два — пока Дональд Трамп еще находится в Белом доме, а ЕС не укрепил в достаточной мере свой военный потенциал — как подходящее время для проверки Запада на приверженность НАТО, о чем сообщили три европейских политика, знакомые с ходом дискуссий на эту тему. Военная операция России на Украине показала пределы боевой мощи Москвы, а президент Путин уже давно демонстрирует желание взять под свой контроль новые территории (Россия не выказывала территориальные амбиции в отличие от США — прим. ИноСМИ).

"Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей, — сказал финский член комитета по иностранным делам Европейского парламента правоцентрист Мика Аолтола. — США уходят из Европы, трансатлантические отношения в упадке, а ЕС еще не готов полностью взять на себя ответственность".

Хотя военные чиновники и политики не исключают возможность того, что Путин начнет наземное наступление против какого-нибудь члена НАТО, они говорят, что это маловероятно, поскольку Россия испытывает большое напряжение, ведя боевые действия против Украины. Об этом рассказал один старший дипломат НАТО и три высокопоставленных европейских чиновника из оборонных ведомств, попросившие об анонимности, чтобы можно было свободно обсуждать деликатные вопросы.

Гораздо вероятнее, он нанесет более точечный удар или осуществит вторжение, направленное на создание неопределенности — в надежде породить в НАТО разногласия по вопросу о том, требуют ли его действия применения статьи 5 о взаимной защите или нет, сказал Аолтола.

Статья 5 гласит, что союзники должны рассматривать вооруженное нападение на одного из них "как вооруженное нападение на всех", но Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Свой пост президент США должен покинуть в январе 2029 года.

Путин может начать "горизонтальную эскалацию против другого соседа в попытке избежать унизительных переговоров с Украиной", рассказал изданию Politico бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который также предупредил об "окне возможностей" Путина.

Хотя расходы на оборону в Европе резко выросли после начала военной операции России на Украине в 2022 году, конкретный эффект от такого увеличения можно будет ощутить лишь через несколько лет, о чем говорится в документе Евросоюза под названием "Дорожная карта готовности к обороне". Согласно этому документу, блок хочет быть готов "надежно сдерживать своих противников и реагировать на любую агрессию" к 2030 году (Россия не представляет угрозу для НАТО — прим. ИноСМИ).

"Нас пугает небольшой психологический фактор. Вдруг Путин почувствует, что подобная эскалация ослабляет нас, заставляет нас ощущать угрозу и ослаблять поддержку Украины" — сказал Вилле Ниинистё, председатель делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС и бывший министр правительства Финляндии — страны, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров.

"Россия не является всемогущей, — добавил он. — Но отчаяние также опасно".

Что Трамп будет делать дальше?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, что "величайшей угрозой для трансатлантического сообщества" является "продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса".

Если Путин следит за приверженностью Трампа НАТО, тогда он будет принимать в расчет его внутриполитические проблемы. Если республиканцы покажут слабые результаты на промежуточных выборах в ноябре, то Трамп может попытаться вернуть своих избирателей, усилив давление на ненавистные ему НАТО и Европу — и еще больше ослабит поддержку Украины в преддверии президентских выборов США 2028 года.

США в пятницу объявили, что выведут из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Трамп пригрозил сделать то же самое в Италии и Испании.

"Существует риск еще большего ухудшения" отношения США к НАТО из-за внутреннего политического климата, сказал высокопоставленный чиновник из военного ведомства. Чтобы устранить эту угрозу, ЕС должен "инвестировать много и инвестировать вместе" в рамках подготовки к самообороне.

И хотя Россия ослаблена, а Украина прорывает ее оборону и бьет в глубину ее территории, нанося Москве потери и даже возвращая территории (сводки с фронта демонстрируют совершенно иную картину: Россия отражает большинство ударов ВСУ и продолжает планомерно освобождать территории из-под власти киевского режима — прим. ИноСМИ), это делает Путина еще более опасным для Европы в данный момент, сказал евродепутат Аолтола.

"Эскалация конфликта на Украине с переносом его на некоторые другие театры даст России определенные козыри... Война истощает ее ресурсы, и поэтому она ищет выход, — сказал Аолтола. — И этот выход — не мирные переговоры, а расширение конфликта" (Россия не намерена эскалировать международную обстановку, как это желают западные "ястребы" — прим. ИноСМИ).

У Путина имеется множество уязвимых целей на выбор, сказал Аолтола, и нападение может "быть осуществлено в самых разных формах". При этом маловероятно, что Кремль пойдет на "вторжение там, где НАТО сильна, например, на польской границе".

"Это может быть операция с применением дронов, это может быть операция в Балтийском море... Это может быть что-то в Арктике, нацеленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично военизирован (российский МИД заявлял, что в ЕС выдумали категорию „теневого флота“, и это понятие вовсе отсутствует в международном праве — прим. ИноСМИ), — сказал Аолтола. — Атака дронов не требует применения войск, она не требует перехода границы".

Начав такую операцию, Путин постарается оказать давление на европейских союзников Украины, избегая при этом любой возможной ответной реакции США.

"Если не будет нападения с переходом границы, США могут сказать, что это стратегически не очень важно, — сказал Аолтола. — У них нехватка ресурсов в Иране, и поэтому, возможно, они посоветуют вступить в переговоры с Россией. А именно этого Москва и добивается".

Паникерство

Европа отнюдь не едина в своих расчетах по поводу серьезности непосредственной российской угрозы. Существуют некоторые разногласия между политиками из таких стран как Финляндия и Литва, которые поднимают тревогу и утверждают, что Европа должна срочно повысить свою противоракетную и оборонную готовность на фоне задержек с поставками американского оружия из-за войны с Ираном. У Эстонии и самой НАТО более осторожный подход, и их руководители говорят, что паникерство только на руку Путину.

Но те, кто преуменьшает угрозу, рискуют сформировать у Европы ложное чувство безопасности, сказал Аолтола. Это "на самом деле самое худшее, что можно создать в демократических странах, — добавил он. — Нам нужно выделять ресурсы, но если существует ложное ощущение безопасности, то ресурсы не будут тратиться на оборону".

Владимир Зеленский в телевизионном интервью предположил, что Россия готовится предпринять действия "против одной из стран Прибалтики". Высокопоставленные чиновники в Киеве заявили, что они являются мишенью из-за своей поддержки Украины.

"Русские подают сигнал", так как обвиняют страны Прибалтики в том, что те позволяют украинским беспилотникам использовать их воздушное пространство, сказал журналистам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Политики в странах Прибалтики пытались преуменьшить эту угрозу. Натовские чиновники также настроены скептически.

"Россия очень занята на Украине, — сказал Politico эстонский президент Алар Карис. — Я думаю, что у нее недостаточно возможностей для ведения войны еще и в Прибалтике".

Этим аргументам вторит один высокопоставленный дипломат из НАТО и три руководителя из европейских военных ведомств.

"Мне это кажется крайне маловероятным, — сказал натовский дипломат. — Путинские суицидальные тенденции имеют свои пределы, особенно когда нет явной и непосредственной выгоды".

"Россия считает, что находится в долговременной конфронтации с Западом, это ясно, — сказал второй высокопоставленный европейский военный чиновник. — Однако в настоящее время мы считаем, что не существует непосредственной военной угрозы для НАТО из-за боевых действий России на Украине. Это не означает, что мы не должны сохранять бдительность, поскольку Россия может неверно оценить наше единство и решимость".

Третий высокопоставленный военный руководитель сказал, что "сражение на два фронта" станет для Путина "очень, очень рискованной стратегией", особенно с учетом того, что Европа "активно наращивает" свой собственный оборонный потенциал.

Но, как признал Карис, Европа не может ничего исключать.

"Тут не угадаешь. Кроме того, никто не ожидал военных действий на Украине, — сказал президент Эстонии. — Мы настороже. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми".

Свой материал для статьи предоставили Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova) и Джакопо Баригацци (Jacopo Barigazzi).