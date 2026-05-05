Войти
Lenta.ru

«Калашников» отгрузил зенитные 9М333

497
0
+1
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» отгрузил партию высокоточных ракет 9М333 заказчику

Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 государственному заказчику в рамках госконтракта. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«Высокоточная ЗУР 9М333 применяется зенитным ракетным комплексом "Стрела-10" и его модификациями, широко востребованными в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении.

9М333 предназначена для поражения различных воздушных целей, включая беспилотники и крылатые ракеты, в любое время суток. ЗУР получила головку самонаведения, которая может работать в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах. Масса боевой части — пять килограммов. 9М333 способна сбивать цели на высотах до 3500 метров.

Концерн подчеркнул, что новая ЗУР «Стрелы-10» отлично зарекомендовала себя в условиях СВО.

В феврале на видеозаписи Минобороны России заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» с новыми ЗУР ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь». Малогабаритные ракеты предназначены для борьбы с дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Стрела-10
Компании
КБ-1
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем