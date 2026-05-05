Верфи General Dynamics показали заметный рост выручки

Компания General Dynamics сообщила об успешном начале 2026 года: общая выручка компании за первый квартал составила 13,5 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Как отмечает Marine Link, наибольший рост показало подразделение компании Marine Systems, отвечающее в том числе за поставки американским ВМС, – его выручка подскочила на 21%, до 4,34 млрд долларов.

Операционная прибыль в военно-морском сегменте выросла еще больше, увеличившись на 26,4%, до 316 млн долларов. Операционная маржа (показатель рентабельности, отражающий долю выручки, остающийся у компании после вычета операционных расходов, но до уплаты процентов и налогов) возросла до 7,3%.

Верфь Electric Boat (General Electric) в Гротоне, штат Коннектикут

Направление Marine Systems включает компанию Electric Boat, специализирующуюся на производстве атомных подводных лодок, и верфи Bath Iron Works и NASSCO, отвечающие за постройку и обслуживание надводного флота ВМС США. Данный сегмент General Dynamics продолжает получать выгоду от постоянных инвестиций Пентагона в модернизацию корабельного состава, особенно в программы многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния" и стратегических субмарин нового поколения типа "Колумбия".

В настоящее время на военно-морские предприятия приходится примерно треть общей выручки General Dynamics, что подчеркивает их растущую важность в рамках более широкого оборонного портфеля компании.

Ожидается, что динамика сохранится: подразделение Marine Systems сообщило об общем портфеле заказов на сумму 63,97 млрд долларов и оценочной общей стоимости контрактов в 76,5 млрд долларов, что значительно выше, чем годом ранее.

Хотя дивизион Marine Systems продемонстрировал заметный рост прибыли, рентабельность остается ниже, чем у других подразделений General Dynamics, таких как Aerospace и Combat Systems. Тем не менее, улучшение рентабельности по сравнению с прошлым годом свидетельствует о продолжающемся операционном прогрессе на верфях, которые исторически сталкивались с давлением со стороны затрат и сроков.

"Для морского сектора результаты подтверждают знакомую тенденцию: устойчивый спрос со стороны ВМС США поддерживает рост строительства подводных лодок и надводных кораблей, что обеспечивает сегменту Marine Systems General Dynamics возможности для дальнейшего расширения в ближайшие годы", – заключает издание Marine Link.

