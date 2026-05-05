Армения официально подписала декларацию о стратегическом партнёрстве с Британией

Источник изображения: topwar.ru

Армения и Британия официально подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Армянский премьер Никол Пашинян с гордостью прокомментировал это событие, написав в одной из западных соцсетей о «новой многообещающей главе» в отношениях между Ереваном и Лондоном. Пашинян также выразил надежду, что это стратегическое партнерство будет основано на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве.

В августе прошлого года Армения договорилась с Британией о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. В частности, расширенный формат сотрудничества предполагает плотное взаимодействие в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более совместное противодействие «гибридным угрозам».

Стоит отметить, что в контексте Армении «противодействие угрозам» прежде всего предполагает британский контроль над медиа, НКО, электоральными процессами и «поддержку демократических реформ» в закавказской республике. Фактически британцы уже начали процесс включения Армении в орбиту своего прокси-проекта — так называемой «Организации тюркских государств».

Как известно, в Ереване стартовал первый саммит Армения – ЕС. Кроме того, запланирован еще саммит Европейского политического сообщества и отдельная сессия по Украине с участием Зеленского, который в своем выступлении на открытии мероприятия успел пригрозить атакой дронов на Москву в День Победы.

