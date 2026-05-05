ВМС Индонезии применили ПКР C-705 по наземной цели

ЦАМТО, 4 мая. Вооруженные силы Индонезии впервые официально подтвердила пуск противокорабельной ракеты C-705 по наземной цели, что позволяет значительно расширить возможности применения ВМС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, пуск был произведен 23 апреля во время проходивших в Яванском море совместных военно-морских учений Joint Naval Operations Exercise 2026.

В заявлении от 24 апреля командование ВМС Индонезии сообщило, что скоростной ракетный катер класса "Сампари" (KCR-60M) применил ракету C-705 для поражения цели на необитаемом острове Пулау-Гундул в Яванском море.

Командование объявило, что ракета успешно поразила цель, подтвердив это заявление видеозаписью попадания по мишени.

Кроме того, в рамках учений фрегат (332) Gusti Ngurah Rai класса SIGMA-10514 произвел пуск противокорабельной ракеты MM40 Блок.3 Exocet по списанному после пожара в 2023 году танкодесантному кораблю Teluk Hading.

Пуск MM40 стал первой демонстрацией возможности потопления кораблей с 2024 года и повторным применением боеприпаса с одного из основных фрегатов ВМС Индонезии.

C-705 представляет собой разработанную в Китае дозвуковую противокорабельную ракету, выполняющую полет на предельно малой высоте над водной поверхностью. Ракета, в первую очередь, предназначена для поражения надводных кораблей. Дальность пуска боеприпаса составляет от 75 до 140 км (в зависимости от варианта и траектории полета).

Индонезия приняла C-705 на вооружение в 2014 году и за последнее десятилетие провела несколько испытательных пусков ракеты по морским целям.

В предыдущих пресс-релизах ВМС Индонезии C-705 неизменно позиционировалась как противокорабельная ракета, пуски которой осуществлялись по буксируемым мишеням или списанным кораблям. Таким образом, состоявшиеся в апреле 2026 года стрельбы представляют собой изменение традиционной тактики применения боеприпаса.

Хотя противокорабельные ракеты технически способны поражать стационарные наземные цели, немногие ВМС практикуют подобное их использование, если только боеприпас изначально не разработан для стрельбы по суше.

В отличие от MM40 Блок.3, обладающей ограниченными возможностями поражения наземных целей, C-705 ранее официально не позиционировалась разработчиками и операторами как система для поражения наземных целей.

Что касается ВМС Индонезии, то проведенные испытания могут демонстрировать заинтересованность командования в повышении гибкости применения имеющихся ракетных комплексов в условиях отсутствия специализированных крылатых ракет для поражения наземных целей. К примеру, C-705 могут применяться в качестве временного решения для нанесения ударов по стационарным прибрежным целям в случае конфликта.