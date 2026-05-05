Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим ВКС России

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Генерал-полковник Александр Чайко назначен новым главнокомандующим Военно-космическими силами (ВКС) России. Об этом 4 мая сообщило РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

До этого, с октября 2023 года, должность занимал Виктор Афзалов, который сменил на этом посту генерала Сергея Суровикина. Новый главнокомандующий Чайко также является заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ.

Генерал-полковнику 54 года. Он окончил Московское суворовское военное училище в 1988 году. Чайко неоднократно командовал российской группировкой войск в Сирии — впервые в октябре 2019 года, затем в феврале – июне 2021-го, в сентябре – декабре 2022-го и в четвертый раз — в ноябре 2024 года.

В 2020 году он был удостоен звания Героя России закрытым указом. Также среди наград Чайко — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского, Суворова, «За воинские заслуги» и ряд медалей, включая медаль Жукова.

Президент России Владимир Путин 8 ноября прошлого года назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Ранее должность замминистра обороны РФ занимал Андрей Булыга.

Санчик с ноября 2024 года занимал должность командира группировкой войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ. В феврале 2022 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

