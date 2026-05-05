ЦАМТО

Тунис намерен приобрести в США оборудования для контроля границ – DSCA

Флаг страны Тунис.

ЦАМТО, 4 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тунису в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования в поддержку 3-го этапа проекта обеспечения безопасности границ.

Полная стоимость соглашения может составить 95 млн. долл.

Правительство Туниса обратилось к США с запросом о возможности приобретения коммерческих автомашин для пограничных подразделений быстрого реагирования; автомобильных радиостанций; базовых станций; тепловизионных камер для наблюдения за границей и ретрансляционных вышек; РЛС; микроволновых систем; камер для высокоскоростной передачи данных стандарта LTE; кабин; датчиков окружающей среды; генераторов; солнечных батарей; личных детекторов радиации; детекторов взрывчатых веществ; детекторов химических угроз; анализаторов Progeny ResQ; детекторов радиации; идентификаторов R400-NGH; дальномеров; биноклей; прожекторов; буксировочных тросов; соединительных кабелей; дорожных шипов; аптечек первой помощи; тактических тепловизоров; аппаратного и программного обеспечения системы командования и боевого управления; программного обеспечения для создания единой картины обстановки; оборудования командных центров; запасных частей; подготовки площадки для наблюдения за границей; услуг установки, конфигурирования, интеграции и испытаний; услуг по интеграции на транспортные средства; обеспечения гарантии; ремонта и возвращения; обучения на территории страны.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, способствуя повышению обороноспособности союзника вне НАТО в Северной Африке.

Основными подрядчиками проекта выбраны компании L3 Harris и Toyota.

