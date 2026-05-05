Войти
Военное обозрение

США продлевают ресурс Minuteman III до 2050 года из-за сбоев в новой программе

489
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС начали поиск решений для продления срока службы межконтинентальной ракеты Minuteman III до 2050 года. Как сообщает издание The Defence Blog, соответствующий запрос к промышленности опубликован на днях. Речь идет о сборе технической информации, что отражает трудности в реализации программ обновления стратегических вооружений США.

Minuteman III остается основой наземного компонента американской ядерной триады с 1970 года. Несмотря на проведенные модернизации, ключевые элементы комплекса, прежде всего система наведения, сохраняют технические решения, заложенные еще в период холодной войны. В этих условиях Пентагон рассматривает систему поэлементно и ищет варианты продления ресурса отдельных узлов.

В опубликованном запросе отдельно указаны гироскопы, акселерометры, инерциальный измерительный блок, его подвесы, бортовой вычислительный комплекс и система астрокоррекции. Инерциальный измерительный блок включает гироскопы и акселерометры и предназначен для расчета текущего положения и скорости ракеты на основе измерения ее движения. Система астрокоррекции уточняет траекторию по звездным ориентирам на активном участке полета. Представленный перечень отражает подход к продлению ресурса конкретных элементов системы наведения.

Наиболее уязвимыми остаются гироскопы и акселерометры, а также узлы их подвески, поскольку они подвержены износу в процессе длительной эксплуатации. Дополнительную сложность представляет бортовой вычислительный комплекс, который отличается высокой надежностью, но построен на элементной базе, давно снятой с производства. В результате для поддержания работоспособности требуется либо восстановление производства, либо разработка совместимых решений с сохранением исходных параметров.

Проблемы с продлением ресурса напрямую связаны с ситуацией вокруг программы Sentinel, которая должна заменить Minuteman III. Новый комплекс столкнулся с существенным увеличением затрат и пересмотром сроков реализации. В 2024 году было зафиксировано превышение бюджетных ограничений, что привело к обязательному пересмотру программы. Сроки развертывания в итоге смещаются.

На этом фоне продление срока службы существующей ракеты становится практическим решением для сохранения текущего уровня боеготовности.

Ситуация совпала по времени с обсуждениями в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Представители США на этой площадке заявляют о приверженности стратегической стабильности и необходимости поддержания надежности ядерного сдерживания. В выступлениях подчеркивается важность сохранения работоспособности существующих носителей до момента развертывания новых систем. Решение о продлении ресурса Minuteman III фактически реализует эту линию на практике.

Продление эксплуатации ракеты, разработанной в прошлом веке, показывает, что переход на новое поколение стратегических систем требует значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. В результате США вынуждены опираться на поэтапное поддержание существующих комплексов, обеспечивая их работоспособность за счет модернизации отдельных критически важных элементов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем