США продлевают ресурс Minuteman III до 2050 года из-за сбоев в новой программе

Американские ВВС начали поиск решений для продления срока службы межконтинентальной ракеты Minuteman III до 2050 года. Как сообщает издание The Defence Blog, соответствующий запрос к промышленности опубликован на днях. Речь идет о сборе технической информации, что отражает трудности в реализации программ обновления стратегических вооружений США.

Minuteman III остается основой наземного компонента американской ядерной триады с 1970 года. Несмотря на проведенные модернизации, ключевые элементы комплекса, прежде всего система наведения, сохраняют технические решения, заложенные еще в период холодной войны. В этих условиях Пентагон рассматривает систему поэлементно и ищет варианты продления ресурса отдельных узлов.

В опубликованном запросе отдельно указаны гироскопы, акселерометры, инерциальный измерительный блок, его подвесы, бортовой вычислительный комплекс и система астрокоррекции. Инерциальный измерительный блок включает гироскопы и акселерометры и предназначен для расчета текущего положения и скорости ракеты на основе измерения ее движения. Система астрокоррекции уточняет траекторию по звездным ориентирам на активном участке полета. Представленный перечень отражает подход к продлению ресурса конкретных элементов системы наведения.

Наиболее уязвимыми остаются гироскопы и акселерометры, а также узлы их подвески, поскольку они подвержены износу в процессе длительной эксплуатации. Дополнительную сложность представляет бортовой вычислительный комплекс, который отличается высокой надежностью, но построен на элементной базе, давно снятой с производства. В результате для поддержания работоспособности требуется либо восстановление производства, либо разработка совместимых решений с сохранением исходных параметров.

Проблемы с продлением ресурса напрямую связаны с ситуацией вокруг программы Sentinel, которая должна заменить Minuteman III. Новый комплекс столкнулся с существенным увеличением затрат и пересмотром сроков реализации. В 2024 году было зафиксировано превышение бюджетных ограничений, что привело к обязательному пересмотру программы. Сроки развертывания в итоге смещаются.

На этом фоне продление срока службы существующей ракеты становится практическим решением для сохранения текущего уровня боеготовности.

Ситуация совпала по времени с обсуждениями в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Представители США на этой площадке заявляют о приверженности стратегической стабильности и необходимости поддержания надежности ядерного сдерживания. В выступлениях подчеркивается важность сохранения работоспособности существующих носителей до момента развертывания новых систем. Решение о продлении ресурса Minuteman III фактически реализует эту линию на практике.

Продление эксплуатации ракеты, разработанной в прошлом веке, показывает, что переход на новое поколение стратегических систем требует значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось ранее. В результате США вынуждены опираться на поэтапное поддержание существующих комплексов, обеспечивая их работоспособность за счет модернизации отдельных критически важных элементов.