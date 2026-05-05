Нидерланды подтвердили срок передачи Украине второго противоминного корабля класса Alkmaar

Тральщик-искатель мин М 861 Urk типа Alkmaar (проекта Tripartite) ВМС Нидерландов, снимок 12.04.2013. Корабль был выведен из боевого состава в июне 2022 года
Источник изображения: Mark Harkin

ЦАМТО, 4 мая. В ходе рабочего визита В.Зеленского в Нидерланды и встречи с премьер-министром страны Р.Йеттеном были подтверждены сроки передачи ВМС Украины противоминного корабля ВМС Нидерландов Zr.Ms. Makkum (тип Alkmaar).

Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, подготовка украинского экипажа на борту корабля завершится в июне 2026 года, после чего судно будет передано украинской стороне и получит наименование "Геническ".

Корабль станет пятым в составе формируемого противоминного флота ВМС Украины и вторым, переданным Нидерландами. Первое судно данного класса было передано украинской стороне Нидерландами в октябре 2025 года.

До настоящего времени в рамках нидерландско-бельгийской программы военной помощи ВМС Украины были переданы корабли Vlaardingen и Narcis, получившие наименования "Мелитополь" и "Мариуполь", соответственно. До этого в составе ВМС Украины числились корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией. Планируется, что "Геническ" примет участие в учениях Sea Breeze в 2027 году.

Базирование передаваемых кораблей временно осуществляется на территории Великобритании. Применение тральщиков по прямому назначению в территориальных водах Украины предполагается после завершения боевых действий – в задачах разминирования прибрежной акватории и восстановления безопасности судоходства.

Справочно

Корабли типа Alkmaar (проект Tripartite) построены в 1980-1990-х гг. в рамках совместной программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего изготовлено 35 ед. серии. Начальное стандартное водоизмещение нидерландской версии – около 520 т, впоследствии было увеличено до 571 т, а затем до 630 т. Корабли оснащены гидроакустическими станциями для поиска и уничтожения морских мин.

О решении передать Украине два тральщика класса Alkmaar впервые сообщила министр обороны Нидерландов К.Оллонгрен в 2023 году. Готовность тральщиков к эксплуатации украинскими экипажами на тот момент была заявлена на 2025 год.

