TKMS примет участие в модернизации НАПЛ "Тип-214" ВМС Греции

Неатомная подводная лодка S 122 Matrozos ВМС Греции германского проекта 214. Данный проект считается сейчас фаворитом в тендере ВМС Индии по программе закупки шести подводных лодок проекта 75(I).

ЦАМТО, 4 мая. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и греческая Skaramangas Shipyards 29 апреля подписали соглашение о модернизации в середине срока эксплуатации (MLU) четырех НАПЛ класса HDW "Тип-214" (проект "Папаниколис") ВМС Греции.

Как сообщается в пресс-релизе TKMS, соглашение предусматривает промышленное партнерство с локализацией основного объема работ на территории Греции и более расширенную модернизацию субмарин, построенных по немецкому проекту.

В боевом составе ВМС Греции состоят четыре НАПЛ "Тип-214HN" (S-120 "Папаниколис", S-121 "Пипинос", S-122 "Матрозос" и S-123 "Катсонис"), построенные на предприятии Skaramangas Shipyards по контракту от февраля 2000 года. Стоимость их строительства в рамках программы "Архимед" составила около 1,26 млрд. евро.

Как отмечается, привлечение TKMS в качестве изготовителя первоначальной комплектации (OEM) обеспечивает полную совместимость систем, бесперебойный доступ к технической документации и запасным частям, а также снижение технических и программных рисков при сохранении уровня оперативной готовности.

Соглашение предусматривает проведение значительной доли работ на греческих мощностях, передачу технологий и создание высококвалифицированных рабочих мест на национальной судостроительной базе. По заявлению директора по продажам TKMS Томаса Кейппа, сочетание компетенций OEM с локальным промышленным участием обеспечит долгосрочную поддержку оборонного потенциала Греции.

По данным греческих источников, совокупная стоимость программы может превысить 1 млрд. евро, при начальной оценке первого этапа работ в сумме 400 млн. евро. В объем работ включена модернизация боевой информационно-управляющей системы ISUS-90 с полной интеграцией новых образцов вооружения.

Партнерство также формирует промышленную основу для последующего технического обслуживания, дальнейших модернизаций и потенциальных программ нового строительства, в том числе в увязке с рассматриваемым Афинами приобретением НАПЛ нового поколения.