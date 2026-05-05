Военнослужащие рассказали о работе мастерских по созданию БПЛА в зоне СВО

Российские военнослужащие с познаниями в технике организовывают мастерские для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Обстановку на одном из таких объектов 4 мая показали «Известия».

«Начали работать. Командование шло навстречу, и теперь такого образца мастерские стараемся организовывать по подразделениям. Обмениваемся опытом. Есть товарищи, кто сейчас под Донецком у нас работают», — рассказал техник-инструктор с позывным Воевода.

В одной из таких мастерских военнослужащие занимаются созданием ударных БПЛА, которые поднимаются в воздух, а затем пикируют на противника. Как сообщил инженер с позывным Дейл, такие средства можно модифицировать, чтобы они выполняли другие задачи. Так, одноразовый ударный дрон можно переделать в средство сброса боеприпасов, а из некоторых создаются ретрансляторы для других БПЛА.

Подготовленные инженерами беспилотники впоследствии используются для нанесения огневого поражения противнику.

«Отправили кумулятивный снаряд — разведка обнаружила вражеский пикап, который перевозит боеприпасы», — указала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение техники в результате точного удара российских бойцов.

Ранее в этот день сообщалось, что наземный маневренный дрон «Штурмовик» начали апробировать в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Дрон оснащен волоконно-оптической линией связи (ВОЛС), которая позволяет аппарату преодолевать расстояния до 30 км.