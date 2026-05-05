Российский «Эфирон» обойдет средства РЭБ противника

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Известия»: Российский модуль «Эфирон» обойдет средства РЭБ противника

Российский модуль связи «Эфирон» разработки компании «Аэрокосмические антенные системы» позволит обойти средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает газета «Известия».

«Система обеспечивает устойчивость к преднамеренным помехам на уровне, позволяющем сохранять связь при соотношении сигнал/шум до минус десяти децибел», — пояснил представитель проекта Герман Янгалин.

По его словам, в настоящее время собран опытный образец устройства, который находится на стадии предсерийной подготовки.

Издание отмечает, что в программно-определяемом радио «Эфирон» основные функции реализуются программным обеспечением, что позволяет адаптировать устройство без физической замены его комплектующих.

По оценке главного конструктора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина, предложенное российскими разработчиками решение выглядит впечатляюще.

В апреле газета сообщила, что российские специалисты разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», который предназначен для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

В том же месяце госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэл» начал государственные испытания электромагнитных чип-фильтров «Подорожник», которые защитят дроны от воздействия систем РЭБ.

