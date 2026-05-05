На Западе раскрыли особенности новейшей российской ракеты «Ковер»

Опытные образцы авиационной крылатой ракеты С-71К (шифр "Ковёр")
Источник изображения: ОКБ "Сухой"

Giornale: Россия применяет на Украине малозаметную для радаров ракету «Ковер»

Вооруженные силы России применяют в боевых действиях на Украине новую авиационную ракету С-71К «Ковер», малозаметную для радаров противника. Об этом сообщает итальянская газета il Giornale.

Ракета, боеголовка которой сконструирована на основе кассетной авиабомбы советского производства, имеет дальность полета до 300 км. Она сделана из композитных материалов, обладает убирающимися крыльями и особой формой для уменьшения радиолокационной заметности. Наведение СК-71К осуществляется с помощью инерциальной системы навигации со спутниковыми сигналами.

В материале отмечается, что ракета разрабатывалась для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, но может использоваться и другими носителями, например, тяжелым беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». В настоящее время на базе ракеты разрабатывается более совершенное изделие С-71М, добавили журналисты.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал «Газете.Ru», что новейшая российская ракета С-71К «Ковер» прежде всего предназначена для точечных ударов по критически важным, но неподвижным целям в глубоком тылу противника. По его словам, «пока это скорее ценный, но штучный инструмент».

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, чем грозят Украине дальнобойные «Ковры».

Борислав Агаджанов

