Косиняк-Камыш: война на Ближнем Востоке задержала поставки американского оружия в Польшу

Подписание вице-премьером и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом соглашения с правительством США на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) американских дальнобойных авиационных крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B-2 JASSM-ER. Варшава, 28.05.2024.

ЦАМТО, 4 мая. Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в Польшу американского вооружения, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, которую мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны", – сказал Косиняк-Камыш.

При этом он утверждает, что сроки задержек и перечень вооружения не критические для польской стороны.

"Это не тот уровень, который бы вызывал у нас какую-то дрожь. Но, конечно, к сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки техники в Европу, нашим союзникам. Это не очень хорошая информация для кого-либо в этой части мира", – цитирует "РИА Новости" польского министра.

Польша за последние несколько лет заключила с США многомиллиардные контракты на поставку вооружения, в том числе самолетов и вертолетов, артиллерийских систем, бронетанковой техники, средства противовоздушной обороны и др.