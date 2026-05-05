Войти
ЦАМТО

Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через международную сеть

418
0
0
Гаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрантоне, США
Гаубичные снаряды M795 калибра 155 миллиметров на заводе боеприпасов в Скрантоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 4 мая. Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть в рамках т.н. "чешской инициативы", несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить участие Праги в этой инициативе.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет немецкая газета Welt.

Издание напоминает, что А.Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины, поскольку она слишком дорогая и непрозрачная.

Тем не менее, "коалиция под его руководством пришла к власти в декабре, однако инициатива по-прежнему координируется из Праги", – отмечает газета.

По информации источников Welt, на позицию премьера повлияли как участники инициативы, так и международные партнеры. При этом, как пишет газета, Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.

Созданная в Праге схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов, в том числе калибров 122 и 155 мм, через посредников по всему миру, включая страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Как уточняет издание, часть поставок осуществляется из государств, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности, Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается в 2-3%.

"Какие страны вне НАТО участвуют, где закупаются боеприпасы и по каким маршрутам они доставляются, не раскрывается", – пишет газета.

Издание указывает, что в 2024 году около половины используемых Украиной крупнокалиберных боеприпасов было поставлено благодаря этой инициативе. Координация осуществляется из Праги ограниченным кругом участников, обладающих доступом к глобальной сети контактов, сформированной еще во времена "холодной войны".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем