Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через международную сеть

ЦАМТО, 4 мая. Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть в рамках т.н. "чешской инициативы", несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить участие Праги в этой инициативе.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет немецкая газета Welt.

Издание напоминает, что А.Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины, поскольку она слишком дорогая и непрозрачная.

Тем не менее, "коалиция под его руководством пришла к власти в декабре, однако инициатива по-прежнему координируется из Праги", – отмечает газета.

По информации источников Welt, на позицию премьера повлияли как участники инициативы, так и международные партнеры. При этом, как пишет газета, Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.

Созданная в Праге схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов, в том числе калибров 122 и 155 мм, через посредников по всему миру, включая страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Как уточняет издание, часть поставок осуществляется из государств, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности, Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается в 2-3%.

"Какие страны вне НАТО участвуют, где закупаются боеприпасы и по каким маршрутам они доставляются, не раскрывается", – пишет газета.

Издание указывает, что в 2024 году около половины используемых Украиной крупнокалиберных боеприпасов было поставлено благодаря этой инициативе. Координация осуществляется из Праги ограниченным кругом участников, обладающих доступом к глобальной сети контактов, сформированной еще во времена "холодной войны".