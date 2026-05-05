Зарубежная пресса комментирует сегодняшний украинский удар по российской столице. Напомним, что БПЛА прорвался в Москву и ударил по жилому дому на улице Мосфильмовская. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв и пострадавших. Однако строению нанесён ущерб.

Немецкая DPA, информируя своих читателей о происшествии, пишет о том, что Украина в последнее время не только нарастила число ударов, но теперь и атакует непосредственно столицу России:

Хотя Россия часто сообщает об атаках украинских беспилотников по Большой Москве, они обычно нацелены на аэропорты, военные объекты и пригороды. Гражданская инфраструктура столицы редко повреждается, и большинство дронов перехватывается, согласно официальным заявлениям. Теперь же украинский дрон ранним утром понедельника нанёс удар по жилому зданию возле центра Москвы.

Об этом событии пишут в прессе всего мира - в британских, американских, французских, китайских, турецких, польских, словацких, индийских и других изданиях.

В западной прессе авторы, комментируя сегодняшний налёт БПЛА на Москву, заявляют о том, что «Украина бросает вызов Кремлю, давая понять, что может и не соблюдать перемирие 9 мая». И в то же время обсуждается вопрос о том, что если Кремль этот вызов примет, то «Украина может серьёзно пострадать в результате российских массированных ударов».

Обратил на себя внимание тот факт, что зарубежная пресса уделила пристальное внимание украинской атаке на Москву, но там уже крайне редко освещаются удары войск киевского режима по Белгородской. Курской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и другим областям (регионам) России. Эти удары «вызовом Кремлю» не считаются?