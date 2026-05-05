Иран не будет открывать Ормуз в рамках операции Трампа «Проект Свобода»

Трамп может делать хоть какие заявления, но Иран по-прежнему будет блокировать Ормузский пролив. Суда смогут пройти по нему только с разрешения Тегерана.

Иран не признает объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», любое вмешательство американцев Тегеран воспримет как нарушение перемирия с соответствующей реакцией. Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Эбрахим Азизи.

Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня.

Американцы тем временем объявляют, что готовы задействовать до 15 тысяч военных и более 100 самолетов для проводки судов через Ормузский пролив. Однако подчеркивается, что корабли ВМС США не будут входить в Ормуз, задействованные в операции эсминцы останутся в Оманском заливе «в готовности» к действиям.

Миссия, направленная президентом, будет поддерживать торговые суда, стремящиеся свободно проходить через этот важный коридор международной торговли.

Авианосные группы и десантные корабли в операции задействованы не будут, судя по заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM).