NYT: у США уйдут годы на заявленное расширение мощностей ОПК

ЦАМТО, 4 мая. На расширение мощностей американского ОПК, о масштабных заказах которому объявляют власти США, уйдут годы, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета New York Times.

"При том, что американская оборонная индустрия заявила об амбициозных планах производить больше критически важных боеприпасов и ракет-перехватчиков, большая часть новых мощностей не войдет в строй несколько лет", – говорится в материале.

Авторы обращают внимание на то, что администрация США пока не заручилась одобрением конгресса в части финансирования анонсированных закупок. В то же время запасы вооружений США серьезно сократились из-за передачи его Украине и активного использования в ходе военной операции против Ирана. На фоне этого Пентагон вынужден изымать для своих целей оружие, произведенное по контрактам для инозаказчиков.

Сами производители пока не торопятся расширять производство.

"Как сообщили несколько участников недавней телефонной конференции Lockheed Martin о результатах ее финансовой деятельности, представители компании дали понять, что оборонный подрядчик прежде, чем расширять производство, будет ждать, пока Пентагон не заручится финансированием", – пишет газета.