Самолет-заправщик YY-20B НОАК.

По имеющимся сведениям, разработка самолета-заправщика YY-20B, была выполнена специалистами Сианьского авиастроительного предприятия Китайской авиационной промышленной корпорации к началу 2019 года. Конструкторам удалось усилить и одновременно облегчить крыло самолета, усовершенствовать механизмы закрылок и предкрылок (а также увеличить их площадь), что повысило маневренность самолета во всем диапазоне высот и скоростей.

Усиление конструкции крыла обусловлено размещением более тяжелого двигателя под обозначением WS-20, который по большинству технических параметров превосходит российский Д-30КП-2, но сопоставим с ПД-90А2. Летчики-испытатели ВВС НОАК отметили повышение управляемости при выполнеии полетов на малых высотах и в горной местности.

Серийный транспортный самолет Юнь-20А (бортоволй номер 20842).

Максимальная скорость в горизонтальном полете составлет 920 км/ч. При полной загрузке дальность полета достигает 9000 км, при загрзуке 80% самолет может выполнить полет на дальность 10000 км. При загрузке 60% – уже 11000 км.

Известно, что для отработки систем транспротного самолета Y-20B был изготовлен опытный борт под номером 781 «черный» (фото 2), а для проверки функционирования систем самолета-заправщика был собран самолет с номером 781-2 «черный» (фото 3).

Ф2. Опытовый транспортный самолет Y-20B

Ф3. Опытовый самолет-заправщик YY-20B

Согласно имеющейся информации, летные испытания самолета-заправщика проходили в течение 2021 и 2022 годов, что позволило китайским авиастроителям проверить возможность проведения заправки в диапазоне высот от 9000 до 13000 м (с интервалом в 1000 м) для таких самолетов, как:

истребители моделей J-11B, J-11BG, J-20, 20A;

бомбардировщики H-6N

самолеты дальнего радиолокационногой дозора, наведения и управления KJ-3000 и KJ-500A.

Отметим, что дозаправка в воздухе отработана как в горизонтальном полета, так и при выполнении поворота влево и вправок по курсу.

В процессе контрольно-испытательных дозаправок установлено, что скорость подачи топлива от самолета-заправщика на второй самолет зависит от высоты полета. Достоверно известно, что универсальные подвесные агрегаты заправки, размещенные под консолями крыла имеют пропускную способность от 2200 до 2500 литров в минуту, тогда как агрегат заправки, размещенный в хвостовой части фюзеляжа позволяет перекачивать до 4400 литров в минут. Общая массса топлива, которое YY-20B может передать другим самолетам составляет 100 тонн.

Теоретические расчеты показывают, что при использовании современных материалов, система заправки по схеме «шланг-конус» позволяет перекачивать до 6500 литров в минуту, однако топливная система истребителей не позволяет принимать более 4000 литров в минуту.

В рамках тренировок экипажей самолетов оперативно-тактической авиации по дозаправке в воздухе, установлено, что для восполнения запасов топлива эскадрильи в составе 9 истребителей J-11BG необходимо не более 55 минут – время с учетом подхода истребителя к самолету-заправщику, получения топлива и отхода.

По состоянию на 1 ноября 2025 года Сианьское авиастроительное предприятие собрало 11 серийных самолетов-заправщиков модели YY-20B. Первые пять машин поступили на вооружение 37-ой дивизии военно-транспортной авиации ВВС НОАК (г. Кайфэн, Хэнань).

С учетом потребностей ВВС НОАК по проведению воздушных операций на удалении более 1000 км от аэродромов базирования в подразделениях военно-транспортной авиации к 2029 году должно находится не менее 75 самолетов-заправщиков из которых 25 ед. составять YY-20A и еще 50 ед. будут представлены YY-20B.

Источник: китайские специализированные издания