ЦАМТО

ВВС Венгрии получили дополнительные истребители "Грипен C"

Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 4 мая. Минобороны Венгрии сообщило о состоявшейся 29 апреля церемонии передачи ВВС страны первых двух из четырех заказанных в рамках подписанного в 2024 году контракта истребителей "Грипен C".

Новые одноместные самолеты войдут в боевой состав 101-го авиационного крыла, размещенного на авиабазе Кечкемет. Прибытие истребителей из Швеции увеличило парк "Грипен" в составе ВВС Венгрии до 16 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в 2001 году правительства Швеции и Венгрии заключили базовое соглашение о лизинге истребителей JAS-39C/D "Грипен" с возможностью последующего выкупа. Полная стоимость подписанного в 2003 году лизингового контракта, предусматривающего поставку 14 самолетов, составила 340 млрд. форинтов (1,09 млрд. евро). После истечения срока действия в 2016 году, лизинговое соглашение было продлено и действует до 2026 года. В 2026 году все самолеты должны быть переданы в собственность Венгрии.

Первые 5 истребителей JAS-39 "Грипен" прибыли на авиабазу "Кечкемет" в марте 2006 года. Поставки были завершены в конце января 2008 года.

Потерпевший крушение в мае 2015 года двухместный JAS-39D в июле 2016 года был заменен новым самолетом.

В феврале 2024 года Агентство материального обеспечения вооруженных сил Швеции (FMV) заключило с Saab контракт на поставку четырех дополнительных истребителей JAS-39C "Грипен" для ВВС Венгрии. Заказ был размещен после подписания FMV и Министерством обороны Венгрии изменений к лизинговому соглашению 2001 года. После завершения поставки новых самолетов на вооружении ВВС Венгрия будет состоять в общей сложности 18 ед. JAS-39C "Грипен".

Поставленные самолеты соответствуют последнему стандарту MS20 Блок.2., который включает, частности, модернизацию РЛС PS-05/A Mk4 компании Saab, расширение возможностей канала передачи данных Link-16, а также установку системы госидентификации "свой-чужой" новейшего стандарта НАТО Mode 5. Самолеты MS20 Блок.2 могут нести более широкий спектр вооружений, включая УР IRIS-T, "Метеор" и AIM-130C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух", управляемые авиабомбы GBU-49 Paveway и улучшенные боеприпасы DM113 FAP для 27-мм авиационной пушки.

Как планируется, истребители "Грипен" останутся на вооружении ВВС Венгрии до 2035 года.

