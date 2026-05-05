Британские вооружённые силы столкнулись с серьёзным кризисом финансирования, утверждает бывший глава Объединённого командования армии Британии и один из авторов недавнего британского стратегического оборонного обзора генерал Ричард Бэрронс.

По его словам, этот кризис не позволит закупать новые виды военной техники вплоть до 2030 года. Генерал утверждает, что из-за отсутствия дополнительных средств министерство обороны Великобритании не имеет возможности запускать новые крупные программы закупок.

Бэрронс:

Вооружённые силы сейчас могут только думать о подготовке к войне, но не имеют ресурсов для реального перевооружения. Новые деньги на оборону ожидаются только с 2027 года, когда планируется довести военные расходы до 2,5% ВВП, однако даже это не позволит быстро преодолеть накопившееся отставание.

Бэрронс резко раскритиковал текущее положение дел, отметив, что оборонный бюджет движется назад несмотря «на растущие угрозы со стороны России, Китая и других стран». Он также указал на задержки с публикацией правительственного плана инвестиций в оборону, который уже несколько месяцев находится в стадии обсуждения.

Генерал, по сути, высказывает давно существующие проблемы британской обороны: военное ведомство уже несколько лет имеет значительную дыру в бюджете (по разным оценкам — десятки миллиардов фунтов). Национальное аудиторское управление ранее признавало оборонный план оборудования «нефинансируемым». Многочисленные задержки программ (фрегаты Type 31, другие проекты), снижение численности армии и проблемы с готовностью техники широко освещаются в британских СМИ и парламентских отчётах.

Бэрронс не является единственным критиком. Аналогичные предупреждения звучат от других отставных генералов, включая экс-генсека НАТО Робертсона, и от представителей оборонной промышленности. Заявления отражают реальное напряжение между амбициозными стратегическими целями и ограниченными бюджетными возможностями нынешнего правительства. Однако пока правительству Кира Стармера эта критика нисколько не мешает заниматься милитаризацией, да и кадровые военные чиновники, в отличие от «эксов» склонны помалкивать.