Серьезная ошибка текущего перевооружения Европы

Попытки стран ЕС создать независимую от США оборону все еще неэффективны, пишет Pais. Автор статьи рассуждает, какие у Европы есть пути, чтобы выстроить отдельную от Штатов систему. Читатели издания объяснили, почему ни один не сработает.

Андреа Рицци (Andrea Rizzi)

Страны увеличивают военные расходы, но по-прежнему делают упор на национальное развитие, что снижает эффективность принятых мер

На протяжении десятилетий Западная и Центральная Европа были военным протекторатом США. Гарантии этой защиты, которые позволяли нам мало инвестировать в оборону, сегодня, мягко говоря, дали трещину. Это происходит в то время, когда Россия пытается силой восстановить свое влияние (Россия обороняется против военной агрессии НАТО — прим. ИноСМИ). То, как мы справимся с этой ситуацией, имеет решающее значение для того, чтобы Европа могла стать независимым игроком в XXI веке. Европейские страны увеличивают свои расходы на оборону и совместно поддерживают Украину, но реальность такова, что мы еще не выработали общий стратегический путь. На этой неделе в Мадриде прошел закрытый семинар, организованный Европейским советом по международным отношениям в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Испании, в котором приняли участие видные дипломатические и военные представители, а также отраслевые эксперты.

Форум обрисовал ясную картину проблем, вызовов и сложностей, которые сопровождают этот ключевой политический процесс. Среди них выделяется расхождение между теми, кто выступает за развитие европейских оборонных возможностей прежде всего в рамках НАТО под лозунгом "более европейская НАТО", и теми, кто делает больший акцент на оборонной координации в рамках ЕС. Проблема первого подхода в том, что мы можем сделать НАТО более европейской организацией, но что произойдет, если в нужный момент США не захотят применять статью 5? Можно ли будет каким-либо образом использовать планы и инструменты координации Альянса? С другой стороны, договор ЕС предусматривает постепенное определение общей оборонной политики Союза, но устанавливает, что совместная оборона будет осуществляться только после того, как Европейский совет примет единогласное решение по этому вопросу. Это серьезное препятствие, поскольку единогласие, насколько можно судить, крайне маловероятно, а без него легитимность общей обороны вызывает сомнения.

Создание плана дальнейшего развития в этой области, без сомнения, представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Стоит признать эту трудность и констатировать, что бездействие и медлительность в разработке конкретных совместных проектов, которые даже не предполагают выбора окончательной стратегии, порождают серьезную проблему: европейские страны перевооружаются, но делают это в основном на национальной основе. Это приводит к крайне негативным последствиям.

Европе необходимо больше инвестировать в оборону. Хотя коллективно она уже тратит значительные суммы, на деле ее реальные боевые возможности весьма ограничены из-за фрагментации, дублирования и отсутствия ключевых компонентов, таких как управление и контроль, разведка, космические и высокоточные средства поражения, средства воздушной перевозки и т.д., которыми обладают США. Евросоюзу необходимо заняться этим вопросом еще и потому, что на протяжении десятилетий сфера обороны недостаточно финансировалась, что сильно ухудшило ее боеготовность и истощило запасы вооружений. А инвестиционный импульс может привести к прогрессу во многих областях.

Однако при отсутствии реальной политической и плановой координации инвестиции могут, по крайней мере частично, усилить фрагментацию, дублирование, слепые зоны и проблемы взаимодействия. У нас будет больше современной техники, больше личного состава, но при этом общий результат будет менее эффективным, а расходы — выше, чем при полной координации.

Это не означает, что национальные расходы бесполезны, даже если они не соответствуют принципам полной координации, они все же важны. Также нельзя сказать, что не предпринимается никаких инициатив по взаимодействию. Например, они существуют для совместных закупок, которые могут обеспечить экономию за счет масштабов, а также есть попытки реализовать совместные проекты — от противовоздушной обороны до будущих систем воздушного боя и танков. Однако все это находится либо на начальной стадии, либо в замороженном состоянии, либо продвигается незначительно.

Ограниченная эффективность такого нескоординированного инвестиционного импульса— не единственная проблема. Другая — это его влияние на промышленность. Германия предпринимает значительные меры по увеличению военных инвестиций. Это вызывает некоторую обеспокоенность из-за ее исторического прошлого, размеров и ее настоящего, в котором ультраправые радикальные силы явно набирают популярность. Я считаю, что благодаря нынешней демократической структуре Германии и ее членству в ЕС можно спокойно наблюдать за этим перевооружением, если оно будет осуществляться в рамках четкой европейской интеграции. Но если этого не произойдет, то помимо потенциальных политических опасений в будущем, уже сейчас возникает проблема в национальной промышленной сфере, где государственные инвестиции могут кардинально изменить внутреннее рыночное равновесие.

Еще одна сфера, где текущая несогласованность может привести к катастрофе, — это применение искусственного интеллекта в военном секторе. Для всех очевидно, что это ключевая парадигма любых военных сдерживающих возможностей в наше время. В связи с этим реальность такова, что Европа не только отстает от США и Китая в разработке базовых систем искусственного интеллекта и создании приложений в ключевых областях безопасности, но даже не сумела объединить усилия, чтобы достичь необходимого масштаба и попытаться наверстать упущенное за счет инвестиций, больших массивов данных и взаимодействия. Пентагон с бюджетом в триллион долларов подписывает один контракт за другим с Palantir, Google, OpenAI, SpaceX, Microsoft, Nvidia. У нас хорошее законодательство, но в реальном мире мы отстаем.

В этой сфере Украина может стать партнером, который предоставит ценные знания, основанные на данных, собранных в ходе ее боевого опыта. Однако снова складывается ощущение, что по этому вопросу нет скоординированного сотрудничества, и роль играет лишь вопрос двусторонних отношений.

Перечень проблем, вытекающих из нынешней модели инвестирования, можно продолжить. Безусловно, радует, что в Европе укрепляется решимость перестать быть американским протекторатом и предпринимаются меры для достижения независимости. Но мы делаем это не самым эффективным из возможных способов. Необходимо срочно координировать усилия, поскольку важно достичь этого фундаментального результата, при этом максимально сохранив нашу социальную модель сплоченности. Мы хотим быть независимыми, чтобы защищать демократию и эту самую модель. Менять ее было бы неправильно. Я считаю, что те, кто утверждает, что Европе не нужны более значительные усилия и что было бы достаточно только большей координации, сильно ошибаются. Однако совершенно непростительной ошибкой будет затягивать этот процесс, потому что из-за этого все усилия становятся менее эффективными и повышается риск сохранения социальных расходов. Давайте избежим всего этого.

Комментарии читателей El País:

Carlos Martell

Рицци и пустословие. Европы не существует. Она не более чем колония США. В тот день, когда США уйдут (что крайне маловероятно), европейцы начнут бросать друг в друга чем попало. А пока — заниматься самоудовлетворением с помощью российской угрозы и набивать карманы. Тема себя исчерпала.

Darth Water

Проблема Евросоюза в конфронтации по всем вопросам. Неважно, говорим мы о сельском хозяйстве, промышленности, правах человека или обороне. Нет общей позиции, потому что нет общего управления, а есть лишь множество противоречивых интересов.

esus jesus

К сожалению, 75% наших солдат не готовы к войнам будущего. Слишком много генеральских звезд, и не хватает командиров, подготовленных к использованию методов и инструментов современных конфликтов.

Julia Martínez

Рицци как всегда дрожит от страха.

RBU CISNEROS

Надо быть слепым, чтобы не видеть, что Германия хочет затащить ЕС в войну с Россией.