Морской охотник: РФ готовит к испытаниям самый загадочный вертолет Ка-65 «Минога»

В России успешно масштабирована технология производства композитов для авиации. Теперь самолеты, вертолеты и дроны избавились от импортной зависимости, а, значит, в ближайшее время будет ускорен выпуск, как уже известных, так и новых моделей, например, таких, как новейший палубный вертолет Ка-65 «Минога».

Россия долгое время зависела от зарубежных поставок композитных материалов. Но еще до введения Западом тотальных санкций наша страна задалась целью воссоздать на своей территории полный цикл производства. Сейчас можно констатировать, что с этой задачей Россия справилась блестяще.

В прошлом году впервые в истории страны российским ученым удалось получить углеродное волокно прочностью 7 гигапаскалей. До недавнего времени всего три компании в мире – две японские и одна американская – обладали подобными технологиями. Вскоре Росатом запустил первое в стране серийное производство термопластичных композитов, замкнув таким образом всю технологическую цепочку: от добычи сырой нефти до переработки ее в углеволокно и конечные изделия из него. Но даже освоение полного цикла не гарантирует самого важного, ради чего все и задумывалось – внедрение технологии в массовое производство. Сейчас можно констатировать, что и этот этап Россия прошла.

Композитные материалы сегодня используются в строительстве, производстве лопастей ветряков, в малотоннажном судостроении и других сферах. Но самой востребованной и экономически обоснованной является авиастроительная отрасль. Углеволокно позволяет снизить массу изделий, сделав их более прочными и долговечными. И именно здесь для российской промышленности открылся перспективный внутренний рынок сбыта, ведь модели самолетов МС-21, Ил-114300 и другие как раз и потребовали срочного замещения ранее закупавшихся за рубежом композитов.

На прошлой неделе стало известно, что компания «Яковлев» завершила перевод хвостового оперения самолета МС-21 на российские композиты. Ранее аналогичные меры были реализованы в отношении крыла и других элементов планера. В ходе проведенных испытаний специалисты установили, что кессон, изготовленный из отечественных материалов, выдержал нагрузки в два с половиной раза выше нормы. Это значительно превосходит показатели зарубежных аналогов.

Также некоторое время назад компания «Итекма» запустила серийное производство полной линейки высокотемпературных композитов для ключевых российских авиадвигателей – ПД-8 и ПД-14, а также для изделий ракетно-космической техники. А в начале апреля были представлены отечественные технологии полного цикла производства изделий из композитов для вертолетостроения. Этот факт позволяет надеяться на ускорение некоторых очень интересных проектов, например, таких, как вертолет Ка-65 «Минога».

Ка-65 «Минога» – это самый загадочный проект последних лет. Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по его созданию был подписан в 2020 году, а в 2026 году вертолет должен был приступить к испытаниям. Но в течение всех этих лет информации о реализации проекта не поступало.

Теперь же появилась неофициальная информация о том, что проект все-таки движется по графику, и уже в этом году выйдет на стадию испытаний.

Как поясняют эксперты в области авиации, Ка-65 «Минога» – это многоцелевой вертолет корабельного базирования, призванный заменить сразу несколько моделей еще советской разработки. По габаритам и грузоподъемности он близок к Ми-38. Конструкторы при разработке вертолета сохранили традиционную для ОКБ Камова соосную схему, а в качестве силовой установки используется проверенный двигатель ТВ7-117ВК.

Вероятно, вертолет получит как военную, так и гражданскую версию, а первым его носителем станет новейший универсальный десантный корабль проекта 23900 «Иван Рогов», который сейчас достраивают в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Это тот самый корабль, который создается на замену французских «Мистралей», и он станет самым крупным боевым кораблем, построенным в современной России.

Все говорит о том, что его постройка синхронизирована по времени с выходом на испытания Ка-65 «Минога». А поскольку еще на старте проектирования вертолета сообщалось о том, что он будет содержать много композитных элементов, все сходится в одну точку.

Как отмечают эксперты, российский промышленности требовалось время, чтобы почти с нуля создать композитную отрасль, пройти сложные этапы испытаний и сертификаций и внедрить ее продукцию в производство. И теперь многое из того, что откладывалось, получит ускорение.