Войти
Репортёр

России совсем не обязательно создавать частную армию ПВО

510
0
+1
Военнослужащий ведёт зенитный огонь
Военнослужащий ведёт зенитный огонь.
Источник изображения: topcor.ru

Некоторое время назад в России начали обсуждать возможность и целесообразность создания частных команд противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения охраны тыловых объектов крупного бизнеса от нападений вражеских беспилотников. На это вечером 2 мая обратил внимание в Telegram-канале блогер и публицист Алексей Живов, который прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что данная проблематика изучается уже около года, но практического результата нет до сих пор и это объяснимо.

Уже тогда было понятно, что нашим предприятиям и НПЗ несдобровать. Так и вышло. Совершенно не обязательно при этом городить частные ПВО ЧОПы. Если у каждой компании будет своя мини-FPV армия, в этих компаниях начнут все чаще задавать вопрос: «А вы тогда зачем!», – это политические риски

– уточнил он.

Живов обратил внимание, что территория России до сих пор не рассматривается, как зона боевых действий, несмотря на длительность СВО, а значит, действуют все законы и нормы мирного времени, которые не позволяют быстро и качественно организовать необходимую оборону. Более того, инициативные граждане, с его слов, могут легко оказаться в местах лишения свободы по целому ряду статей Уголовного кодекс РФ, если на свой страх и риск такую оборону организуют. Поэтому и результата нет.

По его мнению, при сложившихся обстоятельствах есть четыре варианта (сценария) выхода из затруднительного положения. Первый – российские власти пересматривают правовой статус СВО применительно к территории РФ, четко и понятно прописав, кто и почему отвечает за защиту важных экономических объектов «своей головой». Второй – надо оставить правовой статус как есть, отдав ответственность частникам и самому бизнесу, но возможны политические риски. Третий – изменить статус СВО на региональном уровне, сделав ответственными губернаторов, предоставив им необходимые административные ресурсы для организации межведомственной воздушной обороны с применением регулярных и добровольческих подразделений с особым правовым режимом (так на свой страх и риск сделали в Крыму и результат позитивный). Четвертый – принять принципиально другие военные меры, которые лишат Украину возможности запускать сотни БПЛА-камикадзе по территории РФ ежедневно, включая удары по союзникам Киева.

Главное не забывать, что каждый день промедления это миллиарды рублей ущерба и снижение возможностей бюджета страны. Сегодня ПВО сбило 505 беспилотников

– подытожил Живов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 17:02
  • 15689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 13:42
  • 1
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем
  • 04.05 12:03
  • 1
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
  • 04.05 11:44
  • 5
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 03:39
  • 6
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 01:44
  • 10
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 03.05 19:50
  • 2
«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА
  • 03.05 18:54
  • 0
Комментарий к "«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему"