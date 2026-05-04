России совсем не обязательно создавать частную армию ПВО

Некоторое время назад в России начали обсуждать возможность и целесообразность создания частных команд противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения охраны тыловых объектов крупного бизнеса от нападений вражеских беспилотников. На это вечером 2 мая обратил внимание в Telegram-канале блогер и публицист Алексей Живов, который прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что данная проблематика изучается уже около года, но практического результата нет до сих пор и это объяснимо.

Уже тогда было понятно, что нашим предприятиям и НПЗ несдобровать. Так и вышло. Совершенно не обязательно при этом городить частные ПВО ЧОПы. Если у каждой компании будет своя мини-FPV армия, в этих компаниях начнут все чаще задавать вопрос: «А вы тогда зачем!», – это политические риски

– уточнил он.

Живов обратил внимание, что территория России до сих пор не рассматривается, как зона боевых действий, несмотря на длительность СВО, а значит, действуют все законы и нормы мирного времени, которые не позволяют быстро и качественно организовать необходимую оборону. Более того, инициативные граждане, с его слов, могут легко оказаться в местах лишения свободы по целому ряду статей Уголовного кодекс РФ, если на свой страх и риск такую оборону организуют. Поэтому и результата нет.

По его мнению, при сложившихся обстоятельствах есть четыре варианта (сценария) выхода из затруднительного положения. Первый – российские власти пересматривают правовой статус СВО применительно к территории РФ, четко и понятно прописав, кто и почему отвечает за защиту важных экономических объектов «своей головой». Второй – надо оставить правовой статус как есть, отдав ответственность частникам и самому бизнесу, но возможны политические риски. Третий – изменить статус СВО на региональном уровне, сделав ответственными губернаторов, предоставив им необходимые административные ресурсы для организации межведомственной воздушной обороны с применением регулярных и добровольческих подразделений с особым правовым режимом (так на свой страх и риск сделали в Крыму и результат позитивный). Четвертый – принять принципиально другие военные меры, которые лишат Украину возможности запускать сотни БПЛА-камикадзе по территории РФ ежедневно, включая удары по союзникам Киева.

Главное не забывать, что каждый день промедления это миллиарды рублей ущерба и снижение возможностей бюджета страны. Сегодня ПВО сбило 505 беспилотников

– подытожил Живов.