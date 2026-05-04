Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно

Недавно было замечено, что основная проблема российской армии в ходе СВО на Украине – связь. Но на самом деле, речь идет не только о связи. С учетом количества мобилизованных и добровольцев, точно можно сказать, что ВС РФ состоят из вчерашних гражданских. На это в Telegram-канале обратил внимание эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что также было после лета 1941 года, когда в боях в основном сточился кадровый состав РККА. Поэтому логично считать, что базисом для воюющих служит гражданское общество.

Как бы не фыркали некоторые, мол «чего вы штатские лезете нас учить». Но это еще не все. Краеугольным следствием происходящего, является вовлечение гражданского общества в войну, взросление людей, которые понимают все тяготы и противоречия войны, множество выявленных проблем, но которые все равно продолжают тянуть лямку, как на фронте, так и в тылу. И поэтому все запретительные меры, которые из якобы заботы о тотальной безопасности завинчивают гайки для гражданского общества – напрямую ведут к поражению. Потому что армия уже является частью гражданского общества, как бы кому не хотелось

– уточнил Шурыгин.

Все ограничения душат инновации и гибкость в тылу – сразу отражаясь кровью бойцов ВС РФ на фронте. Именно из-за этого практически все поголовно солдаты и офицеры ВС РФ считают инициаторов блокировок в интернете своими врагами.

И это не мое утверждение, можно по душам поговорить с любым бойцом, чтобы услышать даже более жесткие формулировки. Так что подводя итог – рожденное в годы войны русское гражданское общество, неотделимо от армии. Поэтому прежние методы управления уже не работают. От начальственного окрика уже никто не дрожит и не встает по стойке смирно. Зато конъюнктурщики и клоуны на зарплате уже побежали искать новых хозяев, чему в инфополе полным полно примеров

– добавил он.

Шурыгин указал, что именно поэтому для удержания России от раскачки есть лишь одна правильная возможность для власти – опереться на тех, кто не подвел, как 4 года назад, так и сейчас продолжает поддерживать «не благодаря, а вопреки» Он подчеркнул, что к этим людям нужно проявлять уважение и говорить как со взрослыми, а не «неразумными чадами». Поэтому при наличие железобетонных оснований для непопулярных мер – надо выходить и по-человечески общаться, а не нести ахинею и осуществлять ее реализацию самым отвратительным способом.

Он также обозначил, что надо научиться признавать свои ошибки и перестать бояться этого. Всем и так хорошо видно, что от первоначального плана не осталось ничего, идет импровизация борьбы с врагом, преследуя какие-то понятные цели и задачи. Пора «перестать обтекать» и открыто признать, что для существования России обязательным условием является уничтожение Украины в ее нынешнем виде.

Потому что с зомби не договариваются. И если нужна пауза для передышки, и она имеет смысл – прямо говорить, хотя бы для внутреннего пользования, что ничего не закончилось, нужно перевести дух и подготовиться лучше. А не лепить горбатого и впаривать вечный мир с людьми, которые не скрывают что их цель – уничтожение нас. Да, разумеется, подбирая слова и с учетом международных отношений, но прекращайте держать своих граждан за идиотов, которые ничего не понимают. Как бывает в ином случае, жизнь хорошо показала в декабре 1991 года. Когда на защиту прежде великого государства, вышло 0 (ноль) человек. В общем может хватит прыгать по граблям?

– подытожил Шурыгин.