Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно

Недавно было замечено, что основная проблема российской армии в ходе СВО на Украине – связь. Но на самом деле, речь идет не только о связи. С учетом количества мобилизованных и добровольцев, точно можно сказать, что ВС РФ состоят из вчерашних гражданских. На это в Telegram-канале обратил внимание эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил, что также было после лета 1941 года, когда в боях в основном сточился кадровый состав РККА. Поэтому логично считать, что базисом для воюющих служит гражданское общество.
– уточнил Шурыгин.
Все ограничения душат инновации и гибкость в тылу – сразу отражаясь кровью бойцов ВС РФ на фронте. Именно из-за этого практически все поголовно солдаты и офицеры ВС РФ считают инициаторов блокировок в интернете своими врагами.
– добавил он.
Шурыгин указал, что именно поэтому для удержания России от раскачки есть лишь одна правильная возможность для власти – опереться на тех, кто не подвел, как 4 года назад, так и сейчас продолжает поддерживать «не благодаря, а вопреки» Он подчеркнул, что к этим людям нужно проявлять уважение и говорить как со взрослыми, а не «неразумными чадами». Поэтому при наличие железобетонных оснований для непопулярных мер – надо выходить и по-человечески общаться, а не нести ахинею и осуществлять ее реализацию самым отвратительным способом.
Он также обозначил, что надо научиться признавать свои ошибки и перестать бояться этого. Всем и так хорошо видно, что от первоначального плана не осталось ничего, идет импровизация борьбы с врагом, преследуя какие-то понятные цели и задачи. Пора «перестать обтекать» и открыто признать, что для существования России обязательным условием является уничтожение Украины в ее нынешнем виде.
– подытожил Шурыгин.