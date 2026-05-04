Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России.

Как понимать заявления НАТО об охоте за российскими подводными лодками

Британия и Норвегия утверждают, что провели крупную операцию по отслеживанию российских подводных лодок, выполнявших боевые задачи в Атлантике. Как устроена противолодочная оборона стран НАТО в этом районе и насколько она действительно опасна для российского подводного флота?

Пока внимание всего мира было приковано к событиям вокруг Ирана, в северных морях Евразии происходило что-то странное. В начале марта патрульная авиация ВМС Великобритании вдруг заинтересовалась чем-то, происходящим вблизи Фареро-Исландского рубежа – линии, проходящей от северной оконечности Британских островов через Фарерские острова к Исландии. Это зона является естественными воротами из Норвежского моря в Атлантику.

Один из английских патрульных (противолодочных) самолетов P-8A Poseidon выполнил вылет в удаленный от британских островов район над Гренландским морем и несколько часов вел там противолодочный поиск. С этого момента НАТО начало крупную противолодочную операцию. Сначала два британских (а позже вплоть до пяти, и затем, по сообщению ряда источников, к ним присоединились французы и норвежцы) "Посейдона" по очереди вели разведку какой-то подводной цели, идущей на север, к Фареро-Исландскому рубежу. Самолеты вели наблюдение за назначенным районом по пять и более часов каждый.

По мере того, как неизвестный объект смещался, поисковый район смещался тоже. Проведя наращивание сил за счет самолетов постоянной готовности, британцы и их союзники перешли к круглосуточному отслеживанию неизвестного подводного объекта или объектов.

В середине марта район поиска ушел в Норвежское море – видимо, неизвестная цель уходила на восток. До конца месяца британские и позже норвежские самолеты отслеживали неизвестные объекты в Норвежском, а потом в Баренцевом морях. При уходе объекта восточнее мыса Нордкап в первых числах апреля операция прекратилась.

Больше месяца без перерыва круглосуточно отслеживать подводную цель и не давать ей оторваться (если она пыталась, конечно) – это серьезно. Особенно то, что для таких длительных по времени действий не понадобились никакие мобилизационные мероприятия – все выполнили силы постоянной готовности.

Британия дала официальное разъяснение происходящему на сайте правительства в начале апреля. По версии британцев некая российская многоцелевая атомная подлодка пыталась отвлечь на себя внимание Королевских ВМС, тогда как другая подлодка, приписанная к Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ – ГУГИ, якобы пыталась скрытно провести разведку подводных кабелей, соединяющих Великобританию с внешним миром. Также, если верить британскому сообщению, отвлекающую роль играл и отряд кораблей Северного флота в составе фрегата, БПК и подлодки проекта 877 или 636 (на Западе и те, и другие называют "класс "Кило").

Для слежения за отрядом кораблей якобы были высланы фрегаты HMS Somerset и HMS Mersey, с танкером RFA Tideforce, а для слежения за атомной подлодкой отправился фрегат HMS St Albans, танкер RFA Tidespring и базовая патрульная авиация (БПА). Якобы планы русских были сорваны. 21 апреля министр обороны Норвегии Торе Сандвик косвенно признал, что какие-то совместные с британцами операции имели место, заявив, что Норвегии приходится отслеживать российские подлодки в круглосуточном режиме. Он в то же время и похвалил российский подводный флот ("они хороши"), и признал, что Норвегия активизировала свои противолодочные усилия.

Для ясности стоит отметить, что в реальности БПК "Североморск" и фрегат "Адмирал Григорович" занимались охраной танкеров с нефтью и транспортных судов, выполняющих задачи в интересах Минобороны. Позже "Григорович" сопроводил подлодку "Краснодар", возвращавшуюся с боевой службы в Балтийское море. Никакого отношения к "отвлечению" внимания британских ВМС эта деятельность не имела.

Александр Тимохин