Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы.

Если некоторым странам Соединенные Штаты угрожают вводом своих войск, то Европе наоборот – выводом. Почему заявления Дональда Трампа о желании вернуть домой дислоцированных в Германии солдат не стоит принимать слишком всерьез – и какие другие подобного рода сигналы Белого дома имеют куда более важное значение для Москвы?

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести из Германии "намного больше" пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал отзыв только пяти тыс. солдат, да и сам Трамп называл именно эту цифру. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

Заявление Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Решение это оказалось настолько внезапным, что застало врасплох даже руководство НАТО. "Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тыс. военнослужащих из Германии", – отмечает Euronews.

Остается неясным, какие именно армейские формирования подлежат сокращению. Если верить Euronews, некие осведомленные лица подчеркивают, что последствия такого шага для общей расстановки сил альянса пока неизвестны. Источник телеканала полагает, что Трамп назвал итоговое число выводимых войск наугад.

В экспертной среде подтверждают, что обещание Трампа вывести более пяти тыс. военных из ФРГ – всего лишь брошенная в сердцах угроза. Реализовать ее вряд ли получится, как минимум из-за юридических ограничений.

"Администрация Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала российской спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было", – считает американист Малек Дудаков. По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе.

"Все изначально понимали, что эти солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того.

Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года", – добавляет аналитик. Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Рамштайн, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, "никоим образом не пострадает". В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

"Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой", – пояснил он.

Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. "Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы", – замечает Дудаков.

Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. "На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения", – детализирует спикер. Напомним, американский контингент в Европе сохраняется со времен Холодной войны.

Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как "важный сигнал". "Трамп показывает европейцам, что на "зонтик безопасности Дяди Сэма" полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю", – указал американист.

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, если Трамп действительно решит вывести из Европы больше войск, чем ему разрешено законом, он найдет способ это сделать. "Во-первых, глава Белого дома не замечен в тщательном соблюдении правовых норм. Во-вторых, он наверняка поищет какие-то юридические лазейки. Например, попробует сократить контингент в несколько этапов в разное время", – допустил спикер.

Само решение во многом соответствует политике Трампа, проводимой им еще в первую каденцию. "Президент США хотел бы максимально возложить на европейцев так называемое "сдерживание России" или, если говорить прямо, антироссийские действия", – продолжает аналитик. Впрочем,

есть сомнения в том, что Трамп все же реализует угрозы о выводе свыше пяти тыс. военных из Германии. "Вполне возможно, что это один из способов надавить конкретно на Мерца, чтобы заставить его пойти на какие-то уступки, например, в части Ближнего Востока.

Впрочем, речь может пойти и о других вопросах", – рассуждает он. Что любопытно, самой Германии, если исходить из национальных интересов страны, совершенно не нужно присутствие американцев на территории государства, уверен Джерелиевский. "Более того, сама милитаризация ФРГ, которую мы наблюдаем, тоже не в интересах немецкого народа", – подчеркивает он.

"Если же говорить о правящей верхушке, то сама система власти в Германии во многом выстраивается вокруг зависимости от США. И тут можно говорить о том, что уход американских военных из страны станет проблемой для канцлера ФРГ", – заключил эксперт.

Олег Исайченко