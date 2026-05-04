Встречи представителей НАТО с профессионалами кино- и телеиндустрии привели к обвинениям в том, что альянс занимается "пропагандой" (The Guardian, Великобритания)

Guardian: НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами в Европе и США

НАТО организует встречи с работниками кино- и телеиндустрии, пишет Guardian. Как стало известно, представители альянса просят культурных деятелей продвигать некие идеи в их работах. Участники встреч выразили обеспокоенность тем, что их фактически просят участвовать в военной пропаганде.

Сэмми Гексойлер (Sammy Gecsoyler)

Состоялись две "неформальные встречи" со сценаристами, режиссерами и продюсерами. Третья встреча запланирована на июнь.

Как стало известно изданию The Guardian, НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и в США. Это вызвало обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для осуществления "пропаганды" в интересах блока.

Представители альянса уже провели три встречи с профессионалами кино- и телеиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже и планируют продолжить "серию неформальных бесед" в следующем месяце в Лондоне, где состоится встреча с профессиональными сценаристами из Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB).

Запланированная встреча в Лондоне вызвала беспокойство у некоторых приглашенных, которые посчитали, что от них потребуют "участвовать в пропаганде НАТО".

Темой беседы, которая пройдет по правилу "Чатем-Хауса" — когда участники могут свободно использовать полученную информацию, но личности присутствующих не разглашаются, — станет "изменение ситуации в области безопасности в Европе и за ее пределами". Предполагается, что на встрече помимо других официальных представителей альянса будет присутствовать бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который сейчас является заместителем помощника генерального секретаря по гибридным, кибер- и новым технологиям.

В электронном письме Гильдии сценаристов Великобритании, с которым ознакомилась The Guardian, указано, что встречи уже привели к разработке "трех отдельных проектов", которые были "частично вдохновлены этими беседами".

В письме также сказано, что принципы НАТО "основаны на убеждении, что сотрудничество и компромисс, укрепление дружбы и союзов — это путь вперед". По словам организаторов мероприятия, "даже если такая простая идея найдет отражение в будущих сюжетах, этого будет достаточно".

Автор сценария фильма "Кристи" Алан О’Горман, который получил награду за лучший фильм на Ирландской кино- и телевизионной премии 2026 года, назвал запланированную встречу "возмутительной" и "явной пропагандой".

"Я считаю, что представлять такие встречи как некую благоприятную возможность, — это полное непонимание ситуации и безумие. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники или они сами родом из стран, не входящих в НАТО и пострадавших от войн, в которых участвовал и которые разжигал этот военный альянс", — сказал О’Горман.

Он считает, что эти встречи — попытка НАТО "донести часть своих идей посредством кино и телевидения".

По словам О’Гормана, "в настоящее время по всей Европе раздувается паника из-за нашей слабой обороны. Я наблюдаю это на примере Ирландии, где некоторые СМИ и правительство пытаются представить НАТО в положительном свете и сблизить нас с ними. Я думаю, что ирландцы, в большинстве своем, не хотят иметь ничего общего с войнами на чужой земле".

После начала конфликта на Украине расходы на оборону в Ирландии выросли до рекордного уровня, что получило межпартийную поддержку и широкое одобрение со стороны общества, хотя поддержка вступления в НАТО по-прежнему остается низкой. Опрос, проведенный компанией Ipsos в прошлом году, показал, что в случае образования объединенной Ирландии 49% всех избирателей в Республике Ирландия выступают против вступления в альянс, 19% — за, а 22% затрудняются ответить.

О’Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были "оскорблены тем, что искусство хотят использовать для поддержки войны". Они заподозрили, что их хотят вынудить к "участию в пропаганде НАТО".

Сценарист и продюсер Файсал Куреши, работающий в киноиндустрии более 20 лет, подал заявку на участие во встрече, "чтобы понять, что там будет происходить на самом деле", но затем был вынужден отказаться из-за плотного графика.

Куреши рассказал о "риске для любого творческого человека, когда он погружается в незнакомый мир совещаний с военными и сотрудниками разведки. Его могут соблазнить тем, что теперь он обладает некими секретными знаниями, что существуют серые зоны, где мораль относительна, а нарушения прав человека приемлемы, если они совершаются во имя высшего блага".

Куреши сомневается, что представители творческой профессии могут "критически проанализировать и верно истолковать" информацию, которую они слышат на подобных встречах: "Людям просто говорят некие факты, которые выглядят правдоподобно благодаря авторитету спикеров, редко выступающих на публике. В результате этого возникает некое ощущение собственной привилегированности".

Сторонники НАТО выступают за укрепление связей с миром искусства. "Центр европейских реформ" (Centre for European Reform) опубликовал в начале этого года доклад, призывающий правительства взаимодействовать с лидерами культурной сферы, включая сценаристов и кинопродюсеров, с целью формирования общественной поддержки увеличения расходов на оборону и "более эффективного разъяснения причин необходимости инвестиций в оборону".

В 2024 году американский Центр стратегических и международных исследований пригласил восемь сценаристов, в том числе сценариста и исполнительного продюсера ситкома "Друзья", в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы рассказать им о политике безопасности.

В состав группы вошли также сценарист долгоиграющего криминального сериала "Закон и порядок" и продюсер комедийного детективного сериала "Большой потенциал". Во время поездки также прошла встреча с тогдашним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Представитель НАТО заявил: "Упомянутая инициатива является четвертой в серии встреч с авторами художественных произведений в индустрии развлечений (включая сценаристов, продюсеров и писателей) в ответ на проявленный представителями индустрии интерес к тому, чем занимается и как работает НАТО. Эти мероприятия включают в себя взаимодействие с представителями альянса, гражданского общества и аналитических центров".

Представитель Гильдии сценаристов Великобритании заявил: "Как профсоюз, представляющий интересы сценаристов, мы получаем приглашения от сторонних организаций на мероприятия, которые могут быть полезны или интересны нашим членам с профессиональной точки зрения. Такое взаимодействие не обязательно означает, что мы поддерживаем эти организации. Приглашение, которое мы передали от представителей НАТО сценаристам-членам нашей Гильдии, касалось мероприятия, предполагающего двусторонний диалог, в ходе которого присутствующие могут задавать вопросы и свободно высказываться. Они могут извлечь из такой встречи полезный для себя опыт. Члены нашей Гильдии — свободомыслящие люди. Это ценное и важное качество отражается в их творчестве".