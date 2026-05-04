Как гнев Трампа отражается на Германии? (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: Трамп решил вывести войска из Германии в отместку канцлеру Мерцу

Трамп наказал Германию за "длинный язык" канцлера Мерца, пишет Der Spiegel. При этом Берлин изо всех сил старается скривить хорошую мину при крайне плохих картах.

Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger)

Правительство Германии остается невозмутимым в связи с объявленным выводом пяти тысяч американских военнослужащих. Более проблематичным для них является отказ Трампа от запланированного развертывания ракет средней дальности.

Реакция федерального правительства на объявленный частичный вывод американских войск из Германии подчеркнуто спокойная. Федеральный канцлер Фридрих Мерц, который критикой кампании против Ирана навлек на себя гнев Трампа, в субботу предпочел, чтобы публично карательную меру Белого дома комментировал министр обороны Борис Писториус.

И тот изо всех сил старался представить заявление США как рутинный процесс. "Вывод американских войск из Европы , а также из Германии, был предсказуем", — заявил Писториус. Сейчас речь идет о пяти тысячах американских военнослужащих, всего же в Германии размещены почти 40 тысяч, добавил он. Ничего удивительного, ничего страшного — очевидно, таков посыл.

Впрочем, убедительно такое заявление не звучит. На это указывает и сообщение представительницы НАТО Эллисон Харт. По ее словам, альянс работает с США над тем, чтобы "разобраться в деталях их решения относительно присутствия войск в Германии", написала она в соцсети X. Вряд ли такие разговоры понадобились бы, если бы речь шла о давно запланированном шаге.

На самом деле США еще в конце прошлого года объявили о выводе американской бригады из Румынии. Ее перебросили в Европу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Кроме того, в последние месяцы Пентагон пересматривал размещение войск США по всему миру.

Подобный процесс довольно распространен в начале срока полномочий. Обычно результат представляется в виде отчета Конгрессу США и союзникам. На этот раз Пентагон воздержался от этого и лишь неофициально дал понять, что намерен расширить присутствие США в Западном полушарии и Азии.

И все же в последние недели высокопоставленным чиновникам федерального правительства из Вашингтона не поступало предупреждений о возможном выводе войск, скорее наоборот. Сначала в Вашингтоне побывал государственный секретарь МИД Геза фон Гайр. В конце прошлой недели генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер провел переговоры в Пентагоне. После встречи он даже выражал уверенность: сокращения американского присутствия в Германии не будет.

Однако критика Мерцем "отсутствия стратегии" у Трампа в военной кампании против Ирана на этой неделе вызвала резкое раздражение в Белом доме. Из Пентагона заявили, что немецкая риторика была "неуместной и мало полезной". Решение о выводе войск, судя по всему, приняли и как наказание Германии за высказывания канцлера.

Для федерального правительства это, вероятно, окончательный сигнал: в США линию определяет прежде всего Белый дом, даже если на рабочем уровне сохраняются хорошие контакты и в Пентагоне в последнее время даже хвалили Германию за рост оборонных расходов.

Еще одна деталь гораздо болезненнее

Сам по себе вывод еще одной армейской бригады из Германии носит скорее символический характер. США возвращают численность войск в Европе к уровню, который был до начала боевых действий на Украине.

Однако для Германии куда болезненнее оказался другой пункт в заявлении министерства обороны США. Вашингтон, вопреки договоренностям 2024 года, не будет временно размещать в Германии американские ракеты средней дальности с обычными боевыми частями.

На саммите НАТО 2024 года бывший канцлер Олаф Шольц договорился с Байденом о размещении в Германии в 2026 году пусковых установок Typhoon. Они способны запускать крылатые ракеты Tomahawk и баллистические ракеты. Причина проста: Москва разместила ракеты средней дальности в Калининградской области. Они способны поражать цели в центральной части Европы. По оценкам западных спецслужб, эти системы подходят и для оснащения ядерными боеголовками.

До сих пор ни одна европейская страна не имеет на вооружении конвенциональных ракет средней дальности. Федеральное правительство действительно запустило вместе с Великобританией проект по разработке систем с дальностью поражения до двух тысяч километров. Но, как говорили в последние месяцы, они появятся не раньше середины следующего десятилетия.

Теперь из-за решения США Германия оказалась под давлением и вынуждена быстро искать альтернативу. Еще в прошлом году министр обороны Писториус официально запросил у США возможность покупки для бундесвера систем Tomahawk американского производства. Ответа пока нет. Кроме того, из-за масштабного расхода высокоточного оружия в ходе операции против Ирана сроки поставок, вероятно, будут значительными, если согласие вообще дадут.

Нижний порог численности американского контингента закреплен законом

Сможет ли Пентагон реализовать запланированный вывод пяти тысяч американских военнослужащих в обозначенные сроки — от шести до двенадцати месяцев, — пока неясно. В последнее время с американской стороны звучало, что для предположительно затронутых подразделений сухопутных войск США в Азии нет подходящих задач, а возвращение их на территорию США обойдется чрезвычайно дорого. Американские СМИ цитируют сотрудников Конгресса: по их словам, министерство обороны до сих пор не представило соответствующего плана.

Трамп недавно также допускал вывод войск из Италии и Испании. На вопрос журналистов он ответил: "Почему бы и нет?" — и добавил: "Италия нам вообще не помогла. Испания была ужасна, абсолютно ужасна". Эта тема, вероятно, будет держать дипломатов и военных стратегов НАТО и европейских стран-членов в напряжении вплоть до намеченного на начало июля саммита альянса в Анкаре.

В декабре Конгресс США законом запретил Трампу на постоянной основе снижать численность войск в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих, не представив парламентариям оценку рисков и официальное подтверждение того, что такие действия отвечают интересам безопасности США.

Объявленный вывод войск из Германии этот порог не нарушает, даже если подразделения не перебросят в другие европейские страны, а вообще выведут с континента. Сейчас у США в Европе находится около 85 тысяч военнослужащих, если учитывать авианосец USS "Джеральд Р. Форд", дислоцированный в Средиземном море, и корабли его сопровождения.

Министр обороны Писториус подчеркнул, что присутствие американских военных в Европе и особенно в Германии находится "в наших интересах и в интересах США".

Тем не менее недавние заявления Пентагона представляют собой поворотный момент, которого немецкое правительство предпочло бы избежать. Канцлер Мерц во время визита на военную базу в Мюнстере в четверг направил Трампу примирительные сигналы и попытался сгладить ситуацию. Он подчеркнул, что Германия готова взять на себя ведущую военную роль в НАТО и Европе и что страна работает "бок о бок с Соединенными Штатами Америки". Он добавил, что это трансатлантическое партнерство "особенно важно" для Германии и для него лично.

Трампа это не убедило.