Шведы вывели на орбиту первый спутник для слежки за Россией

Швеция впервые в своей истории запустила на орбиту разведывательный спутник для слежения за Россией. Правда, не самостоятельно. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SVT.

Шведы решили следить за Россией с орбиты. Для этого они создали космический аппарат, а поскольку своего космодрома у них нет, да и космическая программа не развита, то попросили о помощи американцев. Причем запуск состоялся с территории авиабазы Ванденберг в Калифорнии, которая известна тем, что обладает собственным космодромом. Когда-то с него планировали запускать «Шаттлы», потом программа была закрыта.

Впрочем, дела американцев остаются делами американцев, а шведы свой спутник на орбиту вывели. Причем сегодня, 3 мая 2026 года. Больших подробностей нет, но космический аппарат на нужную орбиту будет выходить около месяца. То есть где-то в начале июня он должен будет занять свою орбиту и оттуда уже следить за военными объектами России.

Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X.

Данный спутник первый, но не последний, как заявил начальник Космических сил Швеции Андерс Сундеман, в течение двух следующих лет на орбиту должно быть выведено до 10 шведских космических аппаратов. Основная их задача — картографирование потенциальных военных целей на территории России.