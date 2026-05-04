Трамп выводит из Германии военнослужащих: по словам Писториуса, НАТО должна стать более европейской (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: вывод военных США из Германии грозит ей миллиардными потерями

Трамп нанес немцам страшный удар, пишет BZ. Решение о выводе из Германии тысяч американских военных означает потерю миллиардов евро и, самое главное, безопасности.

Александр Шмальц (Alexander Schmalz)

США намерены в ближайшие месяцы вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих. Об этом в пятницу сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Распоряжение о передислокации отдал министр обороны Пит Хегсет. Завершить вывод войск планируется в течение 6–12 месяцев.

Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) отреагировал на решение Вашингтона сдержанно. Этот шаг был "предсказуемым", отметил он агентству Deutsche Presse-Agentur. В то же время Писториус предостерег от чрезмерной зависимости Европы от США. "НАТО должна стать более европейской, чтобы оставаться трансатлантической организацией", — заявил министр. По его словам, Европе нужно брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Писториус отметил, что Германия уже движется в этом направлении. Бундесвер будет расширяться, технику станут закупать быстрее, а инфраструктуру — развивать, сказал он.

Официально Вашингтон оправдывает вывод войск пересмотром американского военного присутствия в Европе. Однако момент выбран достаточно чувствительный: решение последовало сразу за резким охлаждением отношений между Трампом и федеральным канцлером Мерцем на фоне конфликта с Ираном.

Конфликт между Трампом и Мерцем обостряется

В начале недели Мерц во время визита в одну из школ в центральной Германии упрекнул США в отсутствии четкой стратегии в отношении Ирана. "У американцев, очевидно, нет стратегии", — заявил канцлер. Он добавил, что Ирану удалось "исключить США" из переговоров. По его словам, вся страна "унижается" перед иранским руководством.

Трамп ответил необычно жестко. Мерц "понятия не имеет, о чем говорит", заявил президент. На платформе Truth Social Трамп позже написал, что канцлер "ужасно справляется со своей работой". Ему стоило бы "больше времени уделять прекращению конфликта России и Украины", где он был "совершенно неэффективен". Одновременно Трамп раскритиковал миграционную и энергетическую политику Германии. Мерцу следует усерднее "латать собственную разрушенную страну", написал президент. Вместо этого канцлер, по словам Трампа, вмешивается в усилия, направленные на "устранение иранской ядерной угрозы".

Еще в четверг Трамп намекал на возможный вывод американских военных из Германии. Теперь Пентагон переходит от слов к делу.

Телеканал CNN со ссылкой на Министерство обороны сообщил, что, несмотря на вывод войск, более 30 тысяч американских военнослужащих останутся дислоцированными в Германии. Телеканал напрямую связал спор вокруг войны с Ираном и решение Трампа.

"Повода для паники нет, но это еще один тревожный сигнал"

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп (ХДС) назвал возможный частичный вывод американских войск "не поводом для паники, но еще одним тревожным сигналом". "Постоянные провокации" Трампа "неприемлемы", заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Заместитель главы фракции СДПГ Зимтье Меллер назвала заявление о выводе войск "лишенным какой-либо стратегии" в интервью Welt am Sonntag. По ее словам, США существенно выигрывают от военного присутствия в Германии.

Сопредседатель партии "Зеленые" Франциска Брантнер предупредила об опасности чрезмерной зависимости от Трампа в вопросах безопасности. Глава фракции "Левых" Зерен Пелльман, напротив, открыто приветствовал этот шаг. "Каждый солдат, покидающий Германию, — это шаг в правильном направлении", — сказал он, имея в виду американские военные базы в стране.

Политик от АдГ Ян Нольте, занимающийся оборонной тематикой, назвал происходящее скорее символическим шагом. Депутат ХДС Петер Байер отверг предположения о том, что речь идет о прямой "карательной мере" против Фридриха Мерца: по его словам, решение связано с более долгосрочным планированием.

Германия остается ключевым опорным пунктом США в Европе

Германия является важнейшей американской военной площадкой в Европе. По данным Центра данных о личном составе Министерства обороны США, в последнее время в ФРГ на постоянной основе дислоцировались более 36 тысяч действующих американских военнослужащих. Больше американских сил за пределами США размещено только в Японии. В целом по Европе расквартировано около 86 тысяч военных США.

К ключевым объектам относятся авиабаза Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, военный госпиталь в Ландштуле, полигон Графенвер в Баварии, а также командные центры Европейского и Африканского командований ВС США в Штутгарте. Рамштайн считается главным воздушным узлом США для Европы и Ближнего Востока. Раненых военнослужащих после зарубежных операций часто сначала доставляют в Ландштуль.

Особенно ощутимым вывод войск стал бы для немецких регионов с крупными американскими объектами. Только в районе Рамштайна значительная часть экономической активности косвенно зависит от присутствия американцев.

Бургомистр общины Рамштайн Ральф Хехлер оценил экономическое значение военного присутствия США более чем в два миллиарда долларов за один финансовый год. Речь, по его словам, идет не только о заказах и аренде, но и о человеческих связях: многие американцы — "соседи и часто друзья".

Последствия для безопасности и экономики

Какие именно подразделения будут выведены, пока неясно. С точки зрения политики безопасности, частичный вывод первоначально не будет иметь немедленных последствий. Тем не менее в Берлине растет обеспокоенность тем, что США могут постепенно сократить участие в европейских делах. Трамп в последнее время также угрожал сокращением военного контингента в Италии и Испании. Эти страны, заявил президент, "не поддержали" США в конфликте против Ирана. На вопрос журналистов в Овальном кабинете Трамп в четверг ответил: "Я, вероятно, так и сделаю, а почему бы и нет?" Он резко раскритиковал правительства в Риме и Мадриде: "Италия нам вообще не помогла, а Испания была ужасна, просто ужасна", — сказал Трамп.

У Трампа и раньше были подобные планы

Еще в свой первый срок Трамп объявлял о намерении вывести из Германии тысячи военнослужащих. Тогда он хотел передислоцировать около 12 тысяч из примерно 35 тысяч военнослужащих и упрекал Германию в недостаточных расходах на оборону. Однако Конгресс США тогда заблокировал часть этих планов. Позже преемник Трампа Джо Байден отменил это решение.

С тех пор Германия заметно увеличила военные расходы. По данным федерального правительства, к 2027 году оборонный бюджет должен вырасти более чем до 105 миллиардов евро. Это означало бы, что Германия значительно превысит целевой показатель НАТО в 2% от объема экономики.

Будет ли нынешний частичный вывод полностью реализован, все же остается открытым вопросом. В США действует законодательно закрепленный минимальный уровень постоянного контингента в Европе. Кроме того, Трамп известен непоследовательной позицией по вопросам безопасности. Поэтому наблюдатели в Вашингтоне не исключают, что объявление может быть задумано и как политический рычаг давления.