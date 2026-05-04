Учитывая опыт войны с Ираном, Израиль решил закупить две эскадрильи F-35 и F-15

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Израиля сообщило, что страна дала окончательное одобрение плану по закупке двух новых боевых эскадрилий современных истребителей американской разработки. Речь идёт об истребителях четвёртого и пятого поколений F-15IA у Boeing и F-35I Adir у Lockheed Martin.

Таким образом, в составе ВВС Израиля будет четыре эскадрильи F-35I Adir и две - F-15IA.

Сделка оценивается в десятки миллиардов шекелей и станет первым шагом в долгосрочном плане укрепления ВВС на фоне, как это обозначают в самом Израиле, растущих угроз.

По словам министерства, решение принято по итогам анализа боевого опыта недавних конфликтов, в том числе с Ираном. Из официального заявления:

Оно направлено на сохранение качественного превосходства израильских ВВС в предстоящее десятилетие особых требований. Закупка входит в общий план развития ВВС на 350 млрд шекелей (порядка $119 млрд).

На данный момент на вооружении ВВС Израиля находится около 48 самолётов F-35I Adir (из них три эскадрильи действуют на базе Неватим). Две последние машины из первоначального заказа на 50 единиц ожидаются до конца 2026 года. После реализации новой сделки парк F-35I должен вырасти примерно до 75 машин.

F-35I — это адаптированная для Израиля версия стелс-истребителя пятого поколения с расширенными возможностями автономной работы и интеграции израильского вооружения и систем. F-15IA представляет собой усовершенствованную версию F-15 с повышенной дальностью, взлётной массой и современным оборудованием.

Министр обороны Израиля отметил, что эти закупки критически важны для долгосрочной стратегии «Щит Израиля». Поставки, как ожидается, растянутся на несколько лет.

