В Италии заявили о появлении у России новой скрытной ракеты

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Il Giornale: ВС РФ начали применять новую скрытную ракету С-71 «Ковер»

Российские войска получили новую ракету воздушного базирования С-71К «Ковер», которая уже задействуется в украинском конфликте. Об этом пишет итальянское издание Il Giornale.

Известно, что дальность действия ракеты достигает 300 километров. Боеголовка ракеты основана на советской кассетной бомбе. Ракета сделана из композитных материалов, имеет убирающиеся крылья и особую форму для снижения заметности на радарах.

Боеприпас имеет простую систему наведения — инерциальную навигацию со спутниковыми сигналами. С-71К разрабатывалась для истребителя Су-57, однако может использоваться и другими носителями, к примеру, тяжелым беспилотником «Охотник».

Авторы материала отмечают, что сейчас ведется разработка большее совершенной ракеты С-71М.

Ранее вице-президент водной ассоциации Украины Артем Шира заявил, что, в случае ударов России по водной инфраструктуры страны, граждане могут остаться без воды.

  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
