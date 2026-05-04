Bloomberg: Берлин включает частные компании в подготовку к возможной войне

Берлин пытается подключить частные логистические и иные компании к выполнению правительственного плана по подготовке к возможному военному конфликту, передает Bloomberg. Однако проблем пока заметно больше, чем достижений.

Лора Алвиз (Laura Alviz)

В Бремерхафене, на немецком побережье Северного моря, проходит модернизация крупнейшего в Европе автомобильного порта стоимостью 1,35 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Государственное финансирование нацелено не на увеличение экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а на улучшение работы погрузочных доков, чтобы обеспечить транспортировку военной техники, например, 60-тонных танков Leopard, в потенциальные районы боевых действий.

Этот проект, средства на который заложены в бюджете Германии на 2026 год, входит в более широкую инициативу крупнейшей экономики ЕС по подготовке к возможной войне. В случае нападения на Европу Германия, расположенная в центре континента и обладающая значительными промышленными ресурсами, сможет обеспечить войска необходимым снаряжением (рассуждения о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Однако армия не справится с этой задачей в одиночку и обращается за помощью к частному сектору. Это означает обращение к таким компаниям, как BLG Logistics, которая занимается обработкой грузов в Бремерхафене.

Решение инвестировать в порт стало "переломным моментом для нас, — сказал Матиас Магнор, генеральный директор BLG. — Сегодня мы ведем весьма конструктивные переговоры и надеемся осуществить первые значительные инвестиции уже в этом году".

Хотя компании уже сейчас готовы предоставлять немецким вооруженным силам транспортные услуги и услуги по хранению грузов, препятствия остаются значительными. Кроме проблем с автомобильными и железными дорогами — около 5000 мостов нуждаются в ремонте — бундесверу не хватает возможностей для партнерства между государственным и частным секторами в том масштабе, который необходим для быстрого масштабного ответа в случае нападения на союзника по НАТО.

Со времен Второй мировой войны гражданские и военные структуры в Германии строго разделены. Например, у бундесвера есть собственное командование материально-технического обеспечения, и только военнослужащие могут доставлять оборудование непосредственно на поле боя. Однако эти границы начинают стираться.

"Мы запустили процессы, которые действительно меняют парадигму, — заявил журналистам 22 апреля министр обороны Германии Борис Писториус, представляя новую военную стратегию страны. — Мы должны смириться с тем фактом, что мир и свобода, процветание и терпимость больше нельзя принимать как должное, эти ценности необходимо защищать".

Намерения обозначены, но работы еще много. Немецкие вооруженные силы покупают услуги частных компаний через сложные процессы, разработанные военными для военных и понятные только им. Ответственные ведомства не стремятся обмениваться идеями или делиться информацией с потенциальными партнерами, отчасти чтобы никто не получил преимущества перед другими претендентами.

Ярким примером служит агентство по закупкам бундесвера, которое не поддерживает прямых контактов с компаниями. Вместо этого, по словам представителя организации, известной под сокращением BAAINBw, общение происходит исключительно через закупочные платформы.

Правительство стремится привлекать больше гражданских компаний. Основой служит так называемый "Оперативный план Германии", разработанный в марте 2024 года. В документе изложено, каким образом частные компании должны способствовать обороне страны и союзников в случае нападения, например, координируя логистику снабжения сотен тысяч солдат.

Однако план засекречен, и логистические компании знают лишь его отдельные детали. Хотя такая мера предосторожности вполне понятна, это затрудняет усилия частных компаний, которые пытаются понять, как принять участие в процессе.

По словам Нильса Бойка, заместителя директора немецкой ассоциации логистики DSLV, подготовка Германии к войне сопряжена с бюрократическими процедурами. Компании должны предоставлять подробные данные о размерах автопарка, складских мощностях и кадровом составе, при этом не получая в ответ достаточной информации.

"Вооруженные силы активно стремятся укрепить сотрудничество с логистическим сектором, и многие экспедиторы заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад, — сказал он. — Однако эта сфера носит узкоспециализированный характер, и компаниям необходим более широкий доступ к информации и контактам, чтобы эффективно участвовать в процессе".

По мнению Бойка, взяв на себя больше задач, компании увеличат объем работы и позволят армии, испытывающей нехватку личного состава, сосредоточиться на своих основных обязанностях.

Необходимость сотрудничества очевидна. На протяжении десятилетий численность немецких вооруженных сил сокращалась, поскольку межгосударственные конфликты в основном считались делом прошлого, особенно после окончания холодной войны и воссоединения страны. Кульминацией этого процесса стала приостановка призыва на военную службу в 2011 году — решение, которое сегодня подвергается критике и постепенно отменяется.

Переломный момент наступил в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную военную операцию на Украине. Угроза президента США Дональда Трампа вывести войска из Европы усилила ощущение срочности усилий Германии по перевооружению. Это также повлияло на стратегии логистических компаний.

Ранее BLG также предоставляла логистические услуги для вооруженных сил США и других членов НАТО, однако эта деятельность носила нерегулярный характер и никогда не была основным направлением. С момента начала боевых действий между Россией и Украиной отношение к поддержке бундесвера полностью изменилось, отметил генеральный директор Магнор.

Немецкая логистическая компания Fiege также присоединилась к этой инициативе. На предприятии работает 22 тысячи сотрудников, оно располагает складскими площадями, превышающими по размеру 600 футбольных полей и может оказать ценную поддержку бундесверу. Склады расположены вблизи основных автомагистралей, портов и аэропортов. Кроме того, в компании есть крупный отдел недвижимости, располагающий портфелем земельных участков для потенциального развития в будущем.

В октябре прошлого года была создана отдельная дочерняя компания под названием Celerox Logistics Solutions GmbH для ведения бизнеса с военными и аварийными службами.

"Мы не хотим хранить шины для бронетехники рядом с мармеладными мишками — просто по оперативным соображениям", — сказал Михаэль Кваден, генеральный директор новой фирмы и офицер запаса бундесвера.

Вопрос, однако, по-прежнему заключается в том, как наладить взаимодействие с лицами, принимающими решения. BLG составила перечень того, что она может предложить в кризисной ситуации. В нем числятся более 70 квалифицированных механиков-водителей танков в Бремерхафене, которые прошли обучение для операций компании для армии США. Компания также располагает парком из 1500 железнодорожных вагонов и семью терминалами — огромными площадками, которые можно использовать в качестве перевалочных пунктов для войск и техники.

Не имея четкого плана действий, компания проявила инициативу и обратилась к властям в Берлине. По словам Магнора, BLG вскоре поняла, что министерство обороны работает иначе, чем бизнес, и что четкое следование процедуре закупок ценится выше, чем прагматизм и диалог.

Тем не менее Германия стремится упростить взаимодействие с коммерческими логистическими поставщиками, и общение налаживается. Кваден из Fiege убежден, что оборонному сектору понадобятся мощности и ноу-хау логистических компаний. По его мнению, управление поставками необходимо рассматривать как часть более широкого плана.

"Логистика имеет решающее значение, — сказал он. — Лица, принимающие стратегические решения — как в политической, так и в военной сфере — должны понимать, в каких случаях целесообразно приостановить действия по снабжению передовой, которые требуют огромных ресурсов, чтобы дать людям возможность по-прежнему покупать хлеб в продуктовом".