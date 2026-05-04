Войти
РИА Новости

Бойцы "Запада" создали робота-сапера для помощи штурмовикам

453
0
0
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Саперы "Запада" создали НРТК для помощи штурмовикам

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Запад" создали образец наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования для боевого применения в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Военные инженеры 92-го сапёрного полка группировки войск "Запад" совершили технологический прорыв в области разминирования. Ими создан совершенно новый образец легкого наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что устройство предназначено для спасения жизней штурмовиков. В ведомстве подчеркнули, что во время атаки на укрепрайоны ВСУ даже одна мина может сорвать наступление. Новая разработка в автоматическом режиме расчищает безопасный коридор перед штурмовыми группами.

Спереди робота установлен специальный трал, который провоцирует подрыв противопехотных мин, наиболее опасных для солдат. В то же время вес комплекса подобран так, что под ним не срабатывают противотанковые мины. В результате НРТК остается легким, маневренным и эффективно прокладывает безопасный путь для пехоты там, где тяжелая техника не может проехать.

"Таким образом, подразделения получают возможность молниеносно проходить минные поля противника, не боясь взрывов под ногами. Разработка уже широко используется в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в МО РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 16:47
  • 15688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 13:42
  • 1
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем
  • 04.05 12:03
  • 1
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
  • 04.05 11:44
  • 5
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 03:39
  • 6
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 01:44
  • 10
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 03.05 19:50
  • 2
«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА
  • 03.05 18:54
  • 0
Комментарий к "«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему"