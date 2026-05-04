The Telegraph: премьер Польши Туск заявил, что НАТО "разваливается"

Польский премьер Туск считает, что "НАТО разваливается", он заявил об этом после приказа Трампа вывести 5 000 солдат из Германии, пишет The Telegraph. Решение президента США — очередной тревожный звонок для будущего альянса, уверен автор статьи.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell)

Премьер-министр Польши пессимистично оценил будущее альянса после решения США вывести часть войск из Германии.

НАТО “разваливается”, так премьер-министр Польши прокомментировал решение США вывести 5 000 военнослужащих из Германии.

Дональд Туск предрек западному альянсу мрачное будущее на фоне выяснения отношений между Дональдом Трампом и Германией, раскритиковавшей его войну с Ираном.

“Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию”, — написал Туск в субботу в Х.

Накануне вечером Министерство обороны США объявило о выводе 5 000 американских военнослужащих из Германии, где расквартирован контингент почти в 40 тысяч человек, назвав при этом сроки “от полугода до года”.

Судя по всему, вывод войск — это наказание для немецкого канцлера Фридриха Мерца за то, что тот заявил, что иранские переговорщики “унизили” Трампа.

Министр обороны Германии Борис Писториус в субботу попытался умалить значение американского шага, назвав его “предсказуемым”.

Он добавил, что Берлин продолжит “тесно сотрудничать” с американцами на базах в Рамштайне, Графенвере, Франкфурте и других местах “ради мира и безопасности в Европе”.

Представитель НАТО заявил, что альянс “работает” с США, чтобы “узнать подробности” вывода тысяч американских военнослужащих.

“Эта корректировка подчеркивает необходимость того, чтобы Европа активнее вкладывалась в собственную оборону и взяла на себя больше ответственности за нашу общую безопасность”, — добавил он, отметив, что положительным моментом станет углубление европейского сотрудничества в защите рубежей.

Десятки тысяч военнослужащих США расквартированы в Германии для сдерживания России — в том числе на стратегической авиабазе Рамштайн в Рейнской области (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Агентство Reuters и газета The New York Times сообщили, что Пентагон также решил не отправлять в Германию ракетный батальон дальнего радиуса действия. По мнению экспертов, это возымеет значительно более серьезные последствия для европейской обороны.

Директор военного аналитического центра Edina Кристиан Мёллинг, сказал, что утрата американских систем дальнего удара гораздо болезненнее, чем потеря 5 000 военнослужащих. “Европа не сможет оперативно заменить такую дальнобойность, мобильность и уровень интеграции”, — подчеркнул он.

Хотя сокращение контингента на 5 000 человек не является серьезным снижением живой силы, решение Трампа все же представляется явной попыткой покарать лидеров ЕС — и лично канцлера Германии — за критику войны в Иране.

На этой неделе Трамп ополчился на Мерца за его утверждения о том, что Тегеран якобы посрамил Вашингтон на мировой арене и что у США нет четкой военной стратегии.

“Неудивительно, что дела Германии под руководством Мерца идут столь плачевно”, — негодовал президент США, приказав своему военному ведомству разработать план вывода войск.

Трамп давно упрекал Европу за то, что та привыкла получать безопасность “задарма” за счет американских налогоплательщиков, и еще на первом президентском сроке попытался вывести из Германии 12 тысяч военнослужащих.

Те планы так и не воплотились в жизнь, однако стали тревожным звонком для Берлина и других союзников по НАТО, подчеркнув риск, что США могут отвернуться от Европы.

Как стало известно редакции The Telegraph, в числе возможных пунктов назначения для 5 000 американских солдат, которые в скором времени покинут Германию, называются Польша, Румыния и Ближний Восток.

США также намерены нарастить военное присутствие в Гренландии — автономной территории в составе Дании, куда Трамп ранее в этом году грозил вторгнуться.

Между временным правительством Дании и США продолжаются переговоры о расширенном доступе к трем базам в Гренландии в соответствии с договором об обороне от 1951 года.

Министерство обороны Дании отказалось от комментариев под предлогом переговоров о формировании нового правительства, продолжающихся после мартовских выборов. Действующий премьер-министр Метте Фредериксен не смогла заручиться на них большинством голосов.