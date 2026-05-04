Войти
Lenta.ru

В США начали разрабатывать новое противобункерное ядерное оружие

462
0
0
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press.

TWZ: В США разрабатывают новое противобункерное ядерное оружие

США приступили к разработке новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Американское министерство энергетики обратилось с просьбой включить в свой бюджет на следующий финансовый год миллионы долларов на реализацию этого проекта, сообщает портал The War Zone.

Как пишет портал, речь идет о системе Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Она должна использоваться для ударов по бункерам и другим объектам, расположенным под землей. Ведомство рассчитывает, что на ее разработку будет выделено около 100 миллионов долларов.

«NDS-A предоставит президенту [США] дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей», — сказал пресс-секретарь национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США. Он не стал уточнять, на каком этапе разработки находится это оружие. Мощность этой бомбы также остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что США провели секретные учения по противодействию ядерному оружию России в космосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 16:47
  • 15688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 13:42
  • 1
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем
  • 04.05 12:03
  • 1
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
  • 04.05 11:44
  • 5
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 03:39
  • 6
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 01:44
  • 10
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 03.05 19:50
  • 2
«Ростех» назвал условие для гарантированного обнаружения БПЛА
  • 03.05 18:54
  • 0
Комментарий к "«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему"