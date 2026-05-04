Решение Трампа в адрес Германии удивило даже Пентагон (Bild, Германия)

Bild: решение Трампа о выводе войск из Германии удивило даже Пентагон

Решение Трампа о сокращении американского контингента в Германии стало неожиданностью даже для Пентагона, пишет Bild. В ведомстве не готовились к подобному развитию событий, поскольку еще на прошлой неделе никаких признаков охлаждения отношений между странами не проявлялось.

Джек Детч (Jack Detsch), Пол Маклири (Paul McLeary), Штефани Больцен (Stefani Bolzen)

Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Германии застало представителей Министерства обороны США врасплох.

"В Пентагоне этого не ожидали и никакого сокращения численности войск не планировали", — сообщил сотрудник Конгресса, знакомый с ситуацией. "Но мы должны относиться к президенту серьезно", — пояснил чиновник.

В июле 2020 года Трамп действительно отдал приказ о выводе 12 000 американских военнослужащих из Германии, однако приказ так и не был выполнен.

Трамп дает отпор Мерцу

Хотя прежние угрозы Трампа не были реализованы, во время своего второго срока президент ужесточил антиевропейскую риторику — от обещаний выйти из НАТО (в случае, если союзники не присоединятся к конфликту с Ираном) до заявлений о намерении взять Гренландию под свой контроль.

Нынешняя угроза Трампа прозвучала через два дня после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) заявил, что США "подвергаются унижению" за столом переговоров с Ираном.

В четверг Трамп вновь резко выступил против главы немецкого правительства, потребовав, чтобы Мерц тратил "больше времени" на урегулирование ситуации на Украине, а также на решение европейских энергетических и миграционных проблем — и "меньше времени на вмешательство в вопросы, связанные с устранением иранской ядерной угрозы".

После критики со стороны Мерца Трамп трижды атаковал канцлера в социальных сетях. Первый выпад в Truth Social появился во вторник, через несколько часов после того, как Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль давно ставит своей целью сокращение численности сил НАТО в Европе. Одновременно с критикой Трампа в Вашингтоне находился генерал-инспектор бундесвера (глава командования вооруженных сил Германии) Карстен Бройер, который проводил переговоры с американскими представителями. Он представил в столице США новую военную стратегию Берлина — первую со времен Второй мировой войны, разработанную вне рамок НАТО.

Как стало известно WELT, немецкие официальные лица также были удивлены заявлениями американского президента. Высокопоставленный представитель Германии сообщил, что эти высказывания прозвучали после того, как Бройер и другие представители Берлина провели конструктивные переговоры со своими американскими коллегами. Сам Бройер заявил, что в ходе его бесед не было никаких намеков на возможный вывод американских войск.

"Его риторика себя исчерпала"

Заявления Трампа прозвучали и в тот момент, когда министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневный визит на военные учения в Германии, чтобы подчеркнуть присутствие американцев в стране.

"Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела, — заявил немецкий официальный представитель. — Его риторика себя исчерпала. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами Соединенные Штаты, и мы задаемся вопросом: когда же взрослые люди в Вашингтоне снова возьмут правление в свои руки".

Американские войска, дислоцированные в Германии, имеют решающее значение для глобального военного присутствия Вашингтона и ядерного сдерживания. Авиабазы США позволяют развертывать силы на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке; кроме того, здесь расположены военные госпитали США и крупные учебные центры, где проводятся маневры американских и натовских сил.

Вступивший в силу в декабре закон о национальной обороне, принятый Конгрессом США, запрещает Пентагону сокращать общую численность войск в Европе ниже 76 000 человек без проведения оценки рисков и подтверждения того, что такой шаг соответствует интересам безопасности США.

Еще на прошлой неделе представители Пентагона высоко оценили усилия Германии по укреплению обороноспособности, включая планы увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП к 2030 году. Кроме того, Германия станет местом размещения первых европейских производственных мощностей для зенитно-ракетной системы Patriot, а также планирует нарастить выпуск ракет Stinger и 155-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Германия включила высокопоставленного представителя американских военных в структуру собственных органов управления.