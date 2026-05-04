Военное обозрение

Австралия передала США автономные подлодки Speartooth – их «крестил» робот

Источник изображения: topwar.ru

Австралийская компания C2 Robotics передала первые крупные беспилотные подводные аппараты Speartooth Военно-морским силам США. Символично, что бутылку шампанского на церемонии разбила не рука адмирала, а роботизированная рука. Человек, впрочем, был в контуре управления.

Аппарат, разработанный для разведки, наблюдения, рекогносцировки и ударных миссий, может автономно пройти до 2000 километров. Его композитный корпус длиной 8 метров оснащен сменными отсеками для полезной нагрузки: от сенсоров до боеприпасов. Гибридная силовая установка (литий-ионные батареи плюс дизель) позволяет погружаться и плыть на глубине до 2000 метров.

Австралийцы сознательно отказались от логики «одна большая дорогая субмарина». Их концепция – «небольшой, умный и в большом количестве». Speartooth проектировался как масштабируемое и недорогое средство. Оно может действовать там, куда не рискнет зайти атомная подводная лодка.

Генеральный директор C2 Robotics Трой Дагган назвал передачу беспилотных аппаратов «гордым и важным шагом» для компании, отражающим зрелость программы и силу партнерства с США. Капитан Джош Фэган, военно-морской атташе США в Канберре, выступил в качестве почетного гостя.

Программа Speartooth финансировалась Министерством обороны Австралии. Аппараты проходили испытания в королевском флоте, включая учения Autonomous Warrior 23. Thales Australia уже интегрирует в платформу свои гидроакустические датчики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Thales
Проекты
Военные учения
Робот
